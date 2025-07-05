Центробанк ограничит период действия карт с истекшим сроком годности

На Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что продление срока действия карт ранее было вынужденной мерой из-за риска дефицита пластика и чипов. В настоящее время банки постепенно заменяют просроченные карты, и их количество сокращается.

«Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает», — отметила Алла Бакина.

Алла Бакина добавила, что ограничение срока действия карт повысит безопасность платежей и сократит количество мошеннических операций. Центробанк заранее сообщит о сроках введения новых правил, чтобы банки смогли завершить замену оставшихся карт.

Ожидается, что окончательное решение будет принято до февраля 2026 года — когда истекут текущие временные правила, позволяющие использовать карты с истекшим сроком действия. Изменения затронут все платежные системы, включая «Мир», Visa и Mastercard, для которых ранее продлевали срок действия.

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