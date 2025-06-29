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В России создадут первый виртуальный музей дореволюционных колоколов

Открытие планируется летом 2026 года.  Для проекта будут исследованы более 130 церковных инструментов дореволюционного литья.

CeltStudio / Shutterstock.com

Проект предусматривает научное изучение дореволюционных церковных колоколов: 3D-сканирование, определение массы и химического состава, фиксация звучания. Исследования пройдут в Черкехе, Иркутске, Новосибирске, Челябинске и Каменске-Уральском.

«Мы собрали самую большую коллекцию колоколов за Уралом. Мы увидели, исследуя разные колокола на территории Сибири, их ценность, определили локальные центры колокольного литья. Возникла идея сохранить это наследие и сделать его народным достоянием», — рассказал в интервью ТАСС руководитель Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин.

Также будет снят короткометражный фильм о работе над музеем и исследовательских экспедициях. Проект направлен на сохранение сибирского колокольного наследия и объединение профессионального сообщества звонарей.

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