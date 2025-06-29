В России создадут первый виртуальный музей дореволюционных колоколов

Проект предусматривает научное изучение дореволюционных церковных колоколов: 3D-сканирование, определение массы и химического состава, фиксация звучания. Исследования пройдут в Черкехе, Иркутске, Новосибирске, Челябинске и Каменске-Уральском.

«Мы собрали самую большую коллекцию колоколов за Уралом. Мы увидели, исследуя разные колокола на территории Сибири, их ценность, определили локальные центры колокольного литья. Возникла идея сохранить это наследие и сделать его народным достоянием», — рассказал в интервью ТАСС руководитель Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин.

Также будет снят короткометражный фильм о работе над музеем и исследовательских экспедициях. Проект направлен на сохранение сибирского колокольного наследия и объединение профессионального сообщества звонарей.

Приручить алгоритм: как нейросети используют в реставрации — читайте в нашем материале.