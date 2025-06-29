В Петербурге разрешат расписывать стены в районах с типовой застройкой

Александр Беглов заявил о планах разрешить создание муралов в кварталах с типовой застройкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после неофициальной встречи с молодежью.

«Уличный художник Игорь Бойко предложил давать талантливым молодым ребятам возможность создавать муралы на фасадах зданий. Темы, которые могли бы стать мотивами: любовь к городу, стране, исторические сюжеты. Идея хорошая. Создавать такие арт-объекты можно, например, в кварталах с типовой советской застройкой, где яркие картины разнообразят монотонный визуальный ряд», — подчеркнул губернатор.

Беглов отметил, что уже поручил коллегам проработать механизм реализации инициативы, возможно, в виде конкурса для молодых художников.

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