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В Петербурге представили книгу-антологию городского граффити

Издание объединяет более 400 фотоснимков петербургского стрит-арта. «Спасибо за ничего» Антона Селезнева стала первым этнографическим документом андеграундного искусства города.

Lisa-Lisa/shutterstock

«Граффити и фотография — это нечто, что производится очень быстро. Смысл граффити — быстро натэгать и скрыться. Фотография происходит в мгновение. И эти отношения между временем и изображением очень интересны и сложны. То, что получилось у нас сейчас, это этнографический документ, который представляет и граффити, и Петербург», — цитирует ТАСС директора Института исследования стрит-арта Анну Нистратову.

Книга Спасибо за ничего» открывает масштабную издательскую программу Института исследования стрит-арта. Тираж издания - 500 экземпляров. Готовится к выпуску словарь терминов городского искусства, переводы зарубежных фундаментальных статей о граффити и другие издания, посвященные андеграундному городскому искусству.

Напомним, что В «Стрит-арт хранении» покажут искусство московской «уличной волны» — на совместной выставке с галереей Ruarts и фондом Inloco. Экспозиция будет доступна с 5 апреля.

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