Глава «Евросиб» Дмитрий Никитин: «Бизнес — это как с женой: опыт, любовь и интерес только нарастают»

Строительство порта со Сбером и новые хабы: какие локомотивы тянут «Евросиб» вперед

У вас проекты по всей России: Забайкалье, Сибирь, Архангельск. Как управлять таким распределенным бизнесом? Ездите по стране? Или координируете работу из Петербурга?

Ездить нужно. Пока ногами сам не пройдешь, ничего не будет. Но у нас же страна централизована, все равно 80 % всех решений — это Москва. Большинство важных проектов обсуждается именно в столице.

Не удобнее было бы тогда вообще переехать в Москву?

Я новосибирский человек. Приехал в Петербург, когда мне было 20 лет, в 1 991-м году. И до начала 2000-х с Петербургом не очень-то себя и ассоциировал. Но как только стал ездить в Москву, понял, что я петербуржец.

А с Сибирью у вас сильная связь осталась?

Духовная — сильная, очень. Друзья там. Недавно квартиру в Новосибирске купил прямо на берегу Оби: напротив была деревня, где я вырос. В окно смотришь, а перед тобой река на полтора километра.

Что изменилось в вашем бизнесе за последние три года?

Транспортный бизнес даже, может, и вырос, ускорился, потому что поменялся запрос на разработку новых схем. Затем ситуация изменилась, когда государство повысило ключевую ставку. Это влияет нестолько на нас, сколько на наших клиентов. Людям сложнее кредитовать свои бизнесы. И мы начинаем это ощущать. Есть прямая корреляция между объемом перевозок и экономией со стороны заказчиков.

А самый тяжелый вызов «Евросибу» в 2024 году?

Самый тяжелый вызов — работа в сложных геополитических и внешнеэкономических условиях. Но даже в этих условиях мы ищем возможности для роста, инвестируем в шиппинговый бизнес, развиваем международный сегмент и расширяем присутствие в Китае и СНГ.

На кого в связи с переменой ситуации вы ориентируетесь, помимо Китая? И как влияет разница в менталитете?

Ориентируемся на Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Монголию. Не скрою, хотелось бы больше работать с Японией, с Вьетнамом, но пока не удалось развить эти направления, к сожалению. На японцев, еще со времен Второй мировой, сильно влияют американцы. А вот Вьетнам близок России: даже наш Институт лекарственных и ароматических растений регулярно бальзамирует тело Хо Ши Мина! Вообще, если говорить не о странах, ближе всего по менталитету сибиряки. Всем бы быть такими. Цена слова у сибиряков была всегда высока. Это связано — исторически — с большими расстояниями. Если вы делового партнера видите два раза в год — один раз он едет в одну сторону, куда-нибудь на Дальний Восток, обмениваться товаром, а потом обратно, — то тогда вы вынуждены слово держать, если хотите состояться как деловой человек, иначе никаких сделок больше не будет. Все растянуто во времени, каждый партнер — как на подбор. А когда у вас бесконечное количество сделок и людей мелькает, вы безответственно подходите к ситуации: с этим не получилось — ну ладно, найду другого.