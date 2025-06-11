Аполлон на коне — символ премии «ТОП50» в 2025 году!

В 2025 году главная городская премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» проходит в 20-й раз, а редакция Собака.ru сделала самый большой номер за всю историю проекта, посвященный всем 50 лауреатам (400 страниц!). И важно: если в прошлом году символ премии «ТОП 50» Аполлон явился нам (и вам!) в виде лебедя, то к июню 2025-го он вернул себе человеческий облик и — вновь на коне.
Колье-трансформер с изумрудом PARURE ATELIER
Эту обложку редакция сделала в коллаборации с искусственным интеллектом и Максимом Осиповым, издателем журнала Собака.ru в Самаре
Обращаем ваше внимание, что цель премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция Собака.ru находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) за прошедший год значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил(-а) наш город к лучшему.
Классно, что в 2025-м среди лауреатов много команд и горизонтальных сообществ, ньюкамеров и патриархов. А еще к номинациям «Кино», «Театр», «Бизнес», «Мода», «Наука и Жизнь», «Музыка», «Книги», «Искусство» опять добавилась номинация под очень петербургским названием «Культурная институция» — плюс вайб, когда люди объединяются ради красивых идей и хороших (и междисциплинарных!) дел.
Все интервью читайте в июньском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru, а пока тизерим первые кадры из съемок!
Основатель House of Leo, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ и балетный кутюрье (автор костюмов для «Коппелии» в Мариинке!) Леонид Алексеев — лауреат премии «ТОП50» в номинации «Мода»
Идеолог .Solutions Глеб Костин — лауреат премии «ТОП50» в номинации «Мода»
Фаундер бренда идеальных кожаных курток Rockabi Наталья Сухотерина — лауреат премии «ТОП50» в номинации «Мода»
Основатель панк-бренда Stenosis, диджей, художник-древописец Даниил Шульгин aka Шуля — лауреат премии «ТОП50» в номинации «Мода»
Собака.ru провела XX церемонию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025! в Елагином дворце — летней императорской резиденции, построенной архитектором Карлом Росси. Награждение по традиции вела главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская в компании главреда сайта Михаила Стацюка и креативного директора Ксении Гощицкой. Важные хайлайты вечера — выступление лауреатов «ТОП50» в номинации «Театр»: хора-феномена Attaque de Panique (спели арию Монтеверди в комбо с «Моим ненаглядным» Татьяны Булановой!) и контепорари-коммьюнити Pink Dance Company во главе с хореографом Ксаной Ковалевой (исполнили хореографический совриск-перформанс!). Как это было, читайте в репортаже Собака.ru!
Над выпуском коллекционного журнала работали: Яна Милорадовская, Вова Седых, Алина Исмаилова, Михаил Стацюк, Юлия Машнич, Ксения Гощицкая, Катя Кузнецова, Дарья Венгерская, Елена Анисимова, Полина Шевцова, Дарья Гладких, Константин Крылов, Дарья Скаянская, Петр Биргер, Игорь Можейко, Алла Павлова, Дарья Белова, Дарья Суховей, Максим Воропанов, Инна Емельянова, Сергей Важенин.
Собака.ru благодарит за поддержу
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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