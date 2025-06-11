Аполлон на коне — символ премии «ТОП50» в 2025 году!

Обращаем ваше внимание, что цель премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция Собака.ru находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) за прошедший год значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил(-а) наш город к лучшему.

Классно, что в 2025-м среди лауреатов много команд и горизонтальных сообществ, ньюкамеров и патриархов. А еще к номинациям «Кино», «Театр», «Бизнес», «Мода», «Наука и Жизнь», «Музыка», «Книги», «Искусство» опять добавилась номинация под очень петербургским названием «Культурная институция» — плюс вайб, когда люди объединяются ради красивых идей и хороших (и междисциплинарных!) дел.

Все интервью читайте в июньском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru, а пока тизерим первые кадры из съемок!