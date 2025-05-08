В Петербурге не будут ограничивать работу мобильного интернета 9 мая

В Смольном отрицательно ответили на вопрос , планирует ли городской оперштаб ограничивать работу мобильных операторов на майские праздники. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Ранее в Центре управления парковками сообщали, что у автомобилистов могут возникнуть проблемы с оплатой парковочных мест в период с 7 по 9 мая, когда будут проходить репетиции и торжественные события.

Кроме того, Яндекс также выпустил предупреждение для водителей такси о возможных перебоях с интернетом в ближайшие дни. Тоже самое затронет жителей в Ленобласти.

На протяжении последних дней в столице наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Что известно прямо сейчас?