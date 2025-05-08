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В Петербурге не будут ограничивать работу мобильного интернета 9 мая

Власти Петербурга не станут замедлять мобильный интернет во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это следует из ответа вице-губернатора Северной столицы Ирины Потехиной.

bellena / Shutterstock.com

В Смольном отрицательно ответили на вопрос , планирует ли городской оперштаб ограничивать работу мобильных операторов на майские праздники. Об этом сообщает «Деловой Петербург». 

Ранее в Центре управления парковками сообщали, что у автомобилистов могут возникнуть проблемы с оплатой парковочных мест в период с 7 по 9 мая, когда будут проходить репетиции и торжественные события.

Кроме того, Яндекс также выпустил предупреждение для водителей такси о возможных перебоях с интернетом в ближайшие дни. Тоже самое затронет жителей в Ленобласти.

На протяжении последних дней в столице наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Что известно прямо сейчас?

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