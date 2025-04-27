В Петербурге досрочно открыли архивный комплекс на Заневском проспекте

«Новый архивный комплекс построили быстро, потому что это важно. Возвели на год раньше нормативного срока - в полтора раза быстрее запланированного, поскольку это один из важнейших объектов города, где будет храниться память многих поколений. На 18 тысячах квадратных метров созданы все условия для использования современных технологий хранения, реставрации и цифровой обработки архивных документов. На полках длиной более 33 километров могут разместиться миллионы единиц различных материалов», — цитирует пресс-служба Смольного губернатора Александра Беглова.

Для оснащения помещений на всех девяти этажах архива приобретено оборудование на общую сумму свыше 161 миллиона рублей. Новые помещения комплекса позволили разместить цеха лаборатории по реставрации архивных документов. Это увеличит объем восстановления таких материалов. Также благодаря получению дополнительных площадей будет обеспечено бесперебойное комплектование архивов в последующие 15 лет, ликвидирована очередь в читальные залы.

Ранее мы писали о том, что новую концепцию организации пространства предложат для Императорской фермы музея-заповедника «Царское Село». В планах разработать тему благоустройства зон для семей с детьми, тихого отдыха, а также амфитеатр, ярмарочные конструкции и малые архитектурные формы.