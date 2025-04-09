Новую концепцию организации пространства предложат для Императорской фермы музея-заповедника «Царское Село»

Заработала лаборатория дизайна среды, которую реализует Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома совместно с проектом ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» и музеем-заповедником «Царское Село». Студенты ведущих вузов Петербурга, а также Москвы и Воронежа разработают концепцию организации общественного пространства на Императорской ферме XIX века.

Участники предложат тему благоустройства зон для семей с детьми, тихого отдыха, а также амфитеатр, ярмарочные конструкции и малые архитектурные формы. Итоги лаборатории представят в рамках фестиваля «Друзья Петербурга» осенью этого года.

Комплекс Императорской фермы возведен по проекту Адама Менеласа в 1818–1828 годах и состоит из девяти строений, в том числе Павильона высочайшего присутствия, Молочни, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя.

Несколько месяцев назад здесь завершили реставрационные работы, которые длились 12 лет. Весной откроют выставку «Crypto / Ферма», которая станет первой частью проекта «Арт-ферма Царского Села». В течение года на территории фермы будут проходить мероприятия для посетителей: паблик-арт и летний фестиваль с арт-объектами, мастер-классами, медиациями и экскурсиями-прогулками.