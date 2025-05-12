Тридэмакс, фрейдизм-членизм и евроремонт: Вышла книга «Круги капрома» об архитектурном стиле девятостых-нулевых

Зеркальное стекло

Капром — зеркало постсоветской эпохи и нас самих. Особенно четко это отражается в «стекляшках» зрелого капрома. Их зеркальное остекление стало такой же неотъемлемой частью культурного ландшафта, как глухие заборы и тонированные стекла авто. Ну не любит наш народ жить напоказ, не любит публичности. Какой там коммунальный быт, какое обобществление собственности? Забудьте навязанные сверху модернистские «аквариумы», принцип прозрачности и прочие приблуды. Хочется как в лучшем сценарии пряток: я вижу всех, а меня — никто.

Премиальность предполагает приватность. Гонять на «черном бумере» с тонированными стеклами или чилить в застекленной лоджии с золотистым отблеском — круто. А еще круче делать это в самых престижных местах. Жилой комплекс VIP-класса «Аврора» (2005) с панорамными видами на Неву и центральную часть Петербурга доказал, что роскошно жить не запретишь. Семидесятиметровая глянцевая махина, увенчанная шпилем, выросла на берегу главной городской реки в первой половине нулевых. Строительство жилого дома сопровождалось серьезной критикой градозащитников, опасающихся за сохранение небесной линии города. Даже в советское время здесь не решились построить вертикальный объем, а ограничились сравнительно невысоким модернистским параллелепипедом гостиницы «Ленинград». Но в эпоху оголтелого капитализма вспомнили о давнем гештальте. Закрывали его долго и со скрипом. Застройщику и группе архитекторов под руководством Тимофея Садовского пришлось обить пороги нескольких судов, прежде чем строительство их проекта разморозили. Огромное количество стекла в итоговом здании объясняется некоторым компромиссом с недовольной общественностью — «Аврора» как бы должна была растворяться в питерском небе. Изначально все окна были тонированы под синий цвет, но в процессе выяснилось, что безоблачное небо не характерно для Петербурга. Пришлось соответствовать и менять остекление на обычное прозрачно-серое.