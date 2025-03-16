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Полуденный выстрел с Петропавловской крепости перенесут из Нарышкина бастиона

Традиционное место изменят из-за реставрационных работ. Соответствующие поправки предполагается внести в Устав города.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Изменить место полуденного выстрела считают нужным из-за масштабных реставрационных работ на гранитном фасаде Петропавловской крепости. «Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости переноса места полуденного выстрела сигнального орудия на территории Петропавловской крепости, при этом петербургская традиция не нарушится», — приводит текст пояснительной записки «Деловой Петербург».

Издание «ЗакС.ру» отмечает, что к разработке законопроекта привлекли доктора исторических наук и заместителя директора Государственного Эрмитажа Георгия Вилинбахова. Он выяснил, что полуденный выстрел может совершаться с любой точки на территории Петропавловской крепости. Все дело в том, что в течение XVIII и XIX веков артиллерия размещалась и на других бастионах для торжественных салютов.

Напомним, что реставрация Петропавловской крепости началась в 2022 году. Она затрагивает Государев, Нарышкин, Трубецкой бастионы, Иоанновский равелин с воротами, Екатерининскую и Невскую куртины (объекты культурного наследия федерального значения). Прошлым летом сроки завершения перенесли к концу 2026 года. 

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