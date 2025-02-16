В Петербурге перепутали Дантесов. Ошибку в имени убийцы Пушкина уже пообещали исправить

Таким образом убийцей оказался герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмон Дантес. Речь идет о локации неподалеку от станции метро «Чёрная речка», которая имеет статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения.

Ранее на ошибку, допущенную в постановлении правительства РФ от 2001 года, приказе Минкульта РФ от 2017 года и распоряжении КГИОП от ноября 2023 года, указала юрист Юлия Коновалова, которая несколько лет обращалась в комитет. После того как история получила огласку, в министерстве культуры заявили, что неточность в скором времени будет устранена.

В прокат вышел фильма «Пророк. История Александра Пушкина» — один из самых ожидаемых поп-блокбастеров года. В главной роли — номинант на «Оскар» Юра Борисов, то декламирующий стихи поэта, как рэп-треки, то танцующий на балах в духе «Бриджертонов». Собака.ru рассказывает, почему мюзикл о «нашем всем» стоит увидеть, даже если вы последний раз открывали томик Пушкина в девятом классе.