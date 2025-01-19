Жильцы дома Колобовых на Петроградской пытаются защитить его от нелегальных работ в подвале

Также жители дома рассказывают о том, что в подвале появились большие лужи, а в парадной начала трескаться метлахская плитка. На стенах здания видны трещины. Жильцы начали изучать выписки из ЕГРН и письма от ведомств. Из документов следует, что право частной собственности на самое большое подвальное помещение, где происходят работы, зарегистрировано в 2006 году. Жильцы не помнят, чтобы вопрос о передаче подвала в частные руки ставился на общем собрании, поэтому хотят добиться отмены еще той, первоначальной сделки. Об этом пишет «Фонтанка».

Недовольные работами в подвале жители обращались в администрацию Петроградского района, правительство Петербурга и получали сдержанные ответы о том, что никакая проектная документация на согласование ремонта в подвале не поступала. В КГИОП работы на Ленина, 8 расценивают как однозначно незаконные, поскольку не было никаких согласований, хотя дом имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Дом Колобовых построен в 1908-1910 гг. по проекту арх. С. Г. Гингера (завершал строительство техн. М. И. фон Вилькен). Планировка здания необычна - соединение глубокого курдонера со стороны улицы и треугольных дворов, открытых в переулок. Крупные объемы здания пластично соединены в интересную композицию.

В 2023 году жильцы знаменитого Дома со шпилем на Московском проспекте неожиданно узнали, что помещения в башне этого знакового исторического здания им не принадлежат (и никогда не принадлежали!). Более того, они выяснили, что чердак с панорамным видом выставлен на торги и собственникам квартир следует готовиться встречать новых соседей-инвесторов. Теперь жители обращаются в правоохранительные органы и готовятся к долгим спорам за помещения. Как не попасть в такую же ситуацию? Где узнать, принадлежит ли вам чердак, подвал или бывший служебный флигель вашего дома? И можно ли как-то повлиять на продажу тех помещений, на которые у жильцов нет прав? Отвечает партнер адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов.