Елена Яковлевна родилась в Ленинграде в семье профессора, доктора технических наук Якова Борисовича Кальницкого. Окончила электротехнический факультет ЛИИЖТ им. академика В.Н. Образцова (сейчас — Петербургский государственный университет путей сообщения). В 1978 году пришла в Государственный Эрмитаж на должность техника-нормировщика по мелкому ремонту. Позже получила второе высшее образование по специальности «История искусств» в СПбГУ и побывала на всех ступенях музейной карьерной лестницы: от экскурсовода и младшего научного сотрудника Эрмитажа до главы филиала Русского музея — Михайловского замка.

В 2009 году Елена Яковлевна стала генеральным директором ГМЗ «Петергоф». Основа деятельности музея — наука. Елена Кальницкая понимала это, как никто другой. Она — автор свыше 200 научных и научно-популярных трудов об истории архитектуры Петербурга и русского интерьера, а также музеях и искусстве. В ее библиографии были и книги для юных читателей: «Детство в Петергофе» и «Как воспитать наследника. Петергофский метод», а еще «Будь как Петр» (совместно с художником Михаилом Бычковым). В преддверии 350-летия со дня рождения Петра I она вдохновила хранителей музея-заповедника на создание коллективной монографии «Петергоф, помнящий Петра».

«Музейщик — это образ жизни. Он требует раздумий в режиме нон-стоп», — отмечала Елена Яковлевна в интервью Собака.ru в 2017 году. В своей работе она была настоящим реформатором. При ней «Петергоф» стал один из первых музеев России, где регулярно начали использовать 3D-мэппинг. Уже в первый год назначения на пост гендиректора Елена Яковлевна представила светомузыкальный спектакль «Легенда четырех стихий». С ее приходом впервые стали проводить весенние и осенние мультимедийные праздники фонтанов. При Елене Кальницкой музей стал самым посещаемым в Петербурге и всей России — за 2016 год в нем побывало около пяти миллионов человек.

Елена Яковлевна была инициатором создания и обновления более 20 музеев: интерактивный «Дом игральных карт», «Государевы потехи» и «Петергофские дачники», «Ораниенбаум сквозь века». За 13 лет под ее руководством привели в порядок множество архитектурных памятников. Настоящим прорывом стали реставрации в Ораниенбауме, который не одно десятилетие ждал начала масштабных работ. Это интерьеры Большого Меншиковского дворца, Церковный корпус, дворец Петра III, Картинный дом, павильон Катальной горки и Китайский дворец, Нижний сад и Верхний парк.

Большое внимание Елена Яковлевна уделяла восстановлению объектов парка Александрия: были открыты Фермерский дворец, музеи «Дворцовая телеграфная станция» и «Фельдъегерский домик», детский музейный центр «Новая ферма»; отреставрированы фасады Готической капеллы и дворца «Коттедж».

Парк Александрия вообще был одним из любимых мест Елены Яковлевны в Петергофе. «Мне нравится его спокойная, тихая аура, фантазия Николая I о рае на земле», — рассказывала она с редакции Собака.ru.