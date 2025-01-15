2 января на 73-м году жизни не стало бывшего генерального директора ГМЗ «Петергоф», доктора культурологии и искусствоведа Елены Кальницкой. Редакция Собака.ru выражает соболезнования родным и близким Елены Яковлевны и публикует воспоминания друзей и коллег о ней.
Елена Яковлевна родилась в Ленинграде в семье профессора, доктора технических наук Якова Борисовича Кальницкого. Окончила электротехнический факультет ЛИИЖТ им. академика В.Н. Образцова (сейчас — Петербургский государственный университет путей сообщения). В 1978 году пришла в Государственный Эрмитаж на должность техника-нормировщика по мелкому ремонту. Позже получила второе высшее образование по специальности «История искусств» в СПбГУ и побывала на всех ступенях музейной карьерной лестницы: от экскурсовода и младшего научного сотрудника Эрмитажа до главы филиала Русского музея — Михайловского замка.
В 2009 году Елена Яковлевна стала генеральным директором ГМЗ «Петергоф». Основа деятельности музея — наука. Елена Кальницкая понимала это, как никто другой. Она — автор свыше 200 научных и научно-популярных трудов об истории архитектуры Петербурга и русского интерьера, а также музеях и искусстве. В ее библиографии были и книги для юных читателей: «Детство в Петергофе» и «Как воспитать наследника. Петергофский метод», а еще «Будь как Петр» (совместно с художником Михаилом Бычковым). В преддверии 350-летия со дня рождения Петра I она вдохновила хранителей музея-заповедника на создание коллективной монографии «Петергоф, помнящий Петра».
«Музейщик — это образ жизни. Он требует раздумий в режиме нон-стоп», — отмечала Елена Яковлевна в интервью Собака.ru в 2017 году. В своей работе она была настоящим реформатором. При ней «Петергоф» стал один из первых музеев России, где регулярно начали использовать 3D-мэппинг. Уже в первый год назначения на пост гендиректора Елена Яковлевна представила светомузыкальный спектакль «Легенда четырех стихий». С ее приходом впервые стали проводить весенние и осенние мультимедийные праздники фонтанов. При Елене Кальницкой музей стал самым посещаемым в Петербурге и всей России — за 2016 год в нем побывало около пяти миллионов человек.
Елена Яковлевна была инициатором создания и обновления более 20 музеев: интерактивный «Дом игральных карт», «Государевы потехи» и «Петергофские дачники», «Ораниенбаум сквозь века». За 13 лет под ее руководством привели в порядок множество архитектурных памятников. Настоящим прорывом стали реставрации в Ораниенбауме, который не одно десятилетие ждал начала масштабных работ. Это интерьеры Большого Меншиковского дворца, Церковный корпус, дворец Петра III, Картинный дом, павильон Катальной горки и Китайский дворец, Нижний сад и Верхний парк.
Большое внимание Елена Яковлевна уделяла восстановлению объектов парка Александрия: были открыты Фермерский дворец, музеи «Дворцовая телеграфная станция» и «Фельдъегерский домик», детский музейный центр «Новая ферма»; отреставрированы фасады Готической капеллы и дворца «Коттедж».
Парк Александрия вообще был одним из любимых мест Елены Яковлевны в Петергофе. «Мне нравится его спокойная, тихая аура, фантазия Николая I о рае на земле», — рассказывала она с редакции Собака.ru.
Готическая капелла в парке Александрия в Петергофе — фасады архитектурного памятника были отреставрированы при Елене Кальницкой
Искусствовед, заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея:
«Елена Яковлевна Кальницкая — известный музейный деятель, искусствовед, автор многочисленных исследований и экспозиций. Особенно памятна ее последняя выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. Она оставила чудесные книги о Петродворце, но для меня она Леночка, Лена, Ленка, близкая часть моей жизни. Я помню, когда она еще была в довольно тяжелом положении, жизнь складывалась не всегда ровно. Как-то мы дружили с этих времен, помогали друг другу.
Лена могла расположить к себе губернаторов, начальников и в то же время не было более яркого, абсолютно неограниченного в проявлениях человека. Ее шуточки, песенки... Она всегда говорила: "Черт, опять я не сдержалась". На самом деле она вовлекала в эту феерию чиновников. А мы просто жили в обаянии ее абсолютно искрометных проявлений. Откуда Лена брала все эти анекдоты, истории о нас? Она пародировала каждого... Удивительный человек, такого уже не будет.
Она была директором огромного музейного хозяйства. Хранила его, развивала. Лена получила “Петергоф” не в лучшем состоянии и моментально взяла все в руки. Проявила удивительный организаторский талант, открыла новые музеи — такой образец живого музейного деятеля. Любой директор сохраняет то, что ему доверено. Другое дело, что она развивала, привлекала аудиторию... Была ярчайшим человеком».
Историк, профессор и научный руководитель департамента истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
«Мы познакомились, когда я делал какой-то доклад. Понравились друг другу, стали дружить. Когда Лена стала директором ГМЗ "Петергоф", она заказала мне большую книгу "Романовы в Петергофе".
Музей-заповедник при ней процветал. Это благополучие было связано с тремя обстоятельствами: совершенный экс-директором ГМЗ “Петергоф” Вадимом Валентиновичем Знаменовым задел, хорошее финансовое положение и ее разумная политика.
Лена стойкая. Она многого достигла, благодаря своей энергии. Пожалуй, самое главное — отреставрировала Китайский дворец и привела в порядок Большой дворец в Ораниенбауме. В отличие от других пригородных музеев, Петергоф вышел вперед по всем параметрам, благодаря ей. Лена умела разговаривать с начальниками. Она была открыта для всех технических новинок и внедряла их с большим энтузиазмом.
Лена из тех людей, которые поднялись наверх не за счет блата, а своей уверенности, знаний. Она принадлежала к ленинградской интеллигенции. У нее была дружная, необыкновенная семья. И я от Лены очень этим заряжался».
Театральный художник, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель студии «Шоу Консалтинг»:
«В 2011 году Елена Яковлевна пригласила меня и коллег из студии "Шоу Консалтинг" делать осенний праздник фонтанов на Большом каскаде Петергофа. Ей было необходимо что-то новое, свежее, масштабное. Елена бесстрашно экспериментировала, продираясь через инертность и скепсис, которые царили вокруг. Для своих проектов она выбрала нас и оставила при себе на десятилетие. А потом вдруг сказала: "Теперь мне от вас нужен музей". Мы говорим: "Где мы, а где музеи?", а Елена в ответ: "Сможете, я вижу. Научу". И действительно — смогли. Она разглядела потенциал, научила и выиграла. Подняла на другой уровень. Под ее руководством мы сделали несколько значимых театрализованных иммерсивных музеев: "Дом игральных карт", "Государевы потехи", "Рождение русской оперы", "Дачники" и другие.
Ее энергия, устремленность сметали все на своем пути. Елена Яковлевна просто не знала преград и не признавала малодушия. Она учила не сдаваться, а действовать и созидать. Прощала ошибки, понимала, что оплошности — часть профессии художника.
Думаю, масштаб роли Елены Яковлевны в развитии Петергофа нам еще предстоит осознать. Есть личности, которые задают вектор развития на многие годы. Для Ораниенбаума Елена Яковлевна — поворотный момент в истории.
Елена — нежнейшая, мудрейшая, чудесная, великодушная, тонко чувствующая, никогда не опускавшая руки. Она была человеком и заставляла быть людьми всех нас. [После ее смерти] осталось такое пустое, зияющее пространство. Сейчас нужно как-то учиться жить без нее. Это сложно».
Генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» во время церемонии прощания в Тронном зале Большого петергофского дворца:
«Петергоф прощается с Еленой Яковлевной — мудрым руководителем, требовательным учителем, старшим другом. Такой она была для каждого из нас. Ее вклад в музейное дело, ее вклад в Петергоф нам предстоит еще долго изучать. Ее решительность и непререкаемость перед поставленными целями служили и служат для нас примером. Однажды, еще в самом начале ее руководства, когда она ходила по парку вместе со мной, к ней подошла женщина и спросила, кто она. Елена Яковлевна сказала, что она новый директор. И женщина радостно ответила: "Солнце взошло над Петергофом". Мы тогда посмеялись, а сейчас это солнце зашло. Но свет, который она оставила в наших сердцах, в сердце каждого музейного работника Петергофа, Санкт-Петербурга, останется с нами навсегда. Прощайте, Елена Яковлевна, мы будем помнить вас всегда».
Текст: Елизавета Вельяминова, Константин Крылов, Мария Агафонова
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