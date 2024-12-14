На Манежной площади заработала Рождественская ярмарка

Петербург продолжает готовиться к Новому году. Каток площадью около 100 метров расположился в сказочном домике в стиле елизаветинского барокко на Конюшенной площади. С 18 декабря Санкт-Петербургский государственный ледовый театр будет показывать там ледовый спектакль «Щелкунчик». «В этом году принято решение, что в Петербурге мы показываем «Щелкунчика», потому что это абсолютно классическая рождественская история, все дети её любят и знают. У нас замечательные яркие костюмы, я думаю, что детям понравится», — рассказала «Петербургскому дневнику» художественный руководитель Санкт-Петербургского ледового театра Елена Бережная.

Также сегодня на Дворцовую площадь привезли главную ель Петербурга. Высота символа Нового года составляет 25 метров. А возраст дерева превышает 100 лет. Ёлку привезли на большой грузовике, накрытой тентом с изображением Деда Мороза и надписью «В Новый год и Рождество с любовью». Планируется, что на дерево повесят более 300 игрушек ручной работы, намотают гирлянды. Также будет использован серпантин в больших количествах.

Новая Голландия запускает новогоднюю программу. Уже на этих выходных! В программе Новогодний и елочный базары, каток с аниматорами и сеансами Silent Disco, «Мастерские Деда Мороза» в Павильоне, детские лагеря в «Моей школе», а также благотворительная «Новогодняя почта», куда можно принести подарки для подопечных петербургских фондов.