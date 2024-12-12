Новая Голландия запускает новогоднюю программу. Уже на этих выходных!

В программе Новогодний и елочный базары, каток с аниматорами и сеансами Silent Disco, «Мастерские Деда Мороза» в Павильоне, детские лагеря в «Моей школе», а также благотворительная «Новогодняя почта», куда можно принести подарки для подопечных петербургских фондов.
Традиционные новогодние события пройдут с 21 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Новой Голландии. В первый же праздничный день откроется Новогодний базар: 15 киосков с подарками и едой, а также еще 12 торговых точек в Павильоне на Главной аллее. Представят классическое ярмарочное: от посуды и винтажных украшений до книг и игрушек. Для гурманов приготовят хот-доги, чуррос, имбирное печенье, глинтвейн и какао. Среди участников: ресторан Oggi, «Уста к устам», лавка «Зеленогорск», «Время перемен», Imagine club, «Тепло» и многие другие.
На неделю раньше, с 14 декабря, начнет работать елочный базар. К моменту открытия Новогоднего базара елку во дворе украсят, а по всему острову зажгутся гирлянды, звезды, красные шары и традиционные фигуры Щелкунчиков. Уют добавят уличные очаги.
В январские каникулы — с 1 по 8 января — Павильон станет местом для «Мастерских Деда Мороза», организованных Творческой мануфактурой «П.Т.Х.». В этом году мастер-классы посвящены кукольному театру: дети от 6 лет смогут создать марионеток, театр теней или куклы-рукавички под руководством опытных наставников. Участие бесплатное.
Праздничное настроение дополнят детские лагеря в «Моей школе» и «Новогодняя почта». В благотворительном киоске на базаре и на стойке информации в «Сообществе» можно будет оставить подарки для подопечных девяти петербургских фондов, включая «Ночлежку», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Теплый дом», «Яркую жизнь», «Перспективы», «Бумажную птицу» и «Помощь».
Каток
С 16 ноября по 16 марта на острове работает ледовая площадка. Каток занимает площадь более 2000 квадратных метров и находится прямо перед сценой. Он работает ежедневно и имеет систему охлаждения, которая позволяет кататься даже при температуре +10 градусов, а также теплым павильон для переодевания.
Во время праздников на катке проходят дополнительные сеансы Silent Disco с 22:00 до 23:00, а с 12:00 до 21:00 на лед выходят аниматоры в костюмах лесных чудищ. С 28 декабря по 8 января на катке действует единая цена на все сеансы — 750 рублей.
«Сообщество»
Пространство в «Доме 12» — это «городская гостиная для тех, кто любит проводить время на острове, место, где можно встретить интересных людей, поработать, послушать лекции, посмотреть кино, а также провести открытое мероприятие». C 1 по 5 января «Сообщество» закрыто.
«Зимняя вишня» и «Трдельник»
В киоске по центру Липовой аллеи в этом году открылась «Зимняя вишня», где можно купить горячие безалкогольные напитки и глинтвейн, хот-доги и сытные бутерброды. Время работы киоска: с 12:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, с 11:00 до 22:00 — в выходные и праздничные дни, а также 31 декабря. 1 января «Зимняя вишня» будет открыта с 12:00 до 22:00.
Во втором киоске, который расположился ближе к «Дому 12», пекут трдельники — традиционное чешское угощение из запеченного на вертеле теста с разными начинками. Время работы с 10:00 до 22:00 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 31 декабря и с 12:00 до 22:00 — 1 января.
Зимняя терраса Kuznyahouse
По выходным и праздничным дням с 12:00 до 21:00 ресторан Kuznyahouse открывает зимнюю террасу с очагами, пледами, самоваром и глинтвейном.
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