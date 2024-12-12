Новая Голландия запускает новогоднюю программу. Уже на этих выходных!

Традиционные новогодние события пройдут с 21 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Новой Голландии. В первый же праздничный день откроется Новогодний базар: 15 киосков с подарками и едой, а также еще 12 торговых точек в Павильоне на Главной аллее. Представят классическое ярмарочное: от посуды и винтажных украшений до книг и игрушек. Для гурманов приготовят хот-доги, чуррос, имбирное печенье, глинтвейн и какао. Среди участников: ресторан Oggi, «Уста к устам», лавка «Зеленогорск», «Время перемен», Imagine club, «Тепло» и многие другие.

На неделю раньше, с 14 декабря, начнет работать елочный базар. К моменту открытия Новогоднего базара елку во дворе украсят, а по всему острову зажгутся гирлянды, звезды, красные шары и традиционные фигуры Щелкунчиков. Уют добавят уличные очаги.