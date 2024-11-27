Закон о запрете пропаганды чайлдфри, открытие «СКА Арены» после ремонта: что изменится для петербуржцев в декабре

Регистрация блога

До конца декабря владельцы и администраторы страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков должны подать сведения о себе в Роскомнадзор. Требования касаются блогов в 13 соцсетях: Likee, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twitch и Yappy. Заблокированные в России соцсети в перечень не вошли.

Зарегистрироваться можно на Госуслугах. В заявлении необходимо указать название соцсети и страницы в ней, ссылку на блог, номер телефона и адрес электронной почты, к которым привязана страница, а также номер телефона администратора страницы. Если у блогера несколько каналов в разных соцсетях, нужно подать отдельные заявления на каждый.

Пока регистрация страницы с аудиторией более 10 тысяч подписчиков добровольная. Но с 1 января 2025 года неверифицированным блогерам запретят собирать донаты, а рекламодателям — покупать у них рекламу.