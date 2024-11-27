Закон о запрете пропаганды чайлдфри, открытие «СКА Арены» после ремонта: что изменится для петербуржцев в декабре

Открытие новогодних ярмарок и катков, запуск двухэтажного скоростного поезда «Аврора» и шестидневная рабочая неделя: Собака.ru рассказывает, что нового ждет горожан в первом зимнем месяце.
Шестидневная рабочая неделя
Перед новогодними праздниками суббота, 28 декабря, будет рабочей. Выходной перенесут на понедельник, 30 декабря.
Запуск катков
С 1 декабря откроют лазерный каток в культурном квартале «Брусницын», с 15 декабря — на Конюшенной площади.
Регистрация блога
До конца декабря владельцы и администраторы страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков должны подать сведения о себе в Роскомнадзор. Требования касаются блогов в 13 соцсетях: Likee, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twitch и Yappy. Заблокированные в России соцсети в перечень не вошли.
Зарегистрироваться можно на Госуслугах. В заявлении необходимо указать название соцсети и страницы в ней, ссылку на блог, номер телефона и адрес электронной почты, к которым привязана страница, а также номер телефона администратора страницы. Если у блогера несколько каналов в разных соцсетях, нужно подать отдельные заявления на каждый.
Пока регистрация страницы с аудиторией более 10 тысяч подписчиков добровольная. Но с 1 января 2025 года неверифицированным блогерам запретят собирать донаты, а рекламодателям — покупать у них рекламу.
Закон о запрете пропаганды чайлдфри
С 4 декабря вступает в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри. Так, примерами нарушений могут быть: «издательство, которое опубликовало оду чайлдфри», «интернет-СМИ, где вышел материал о преимуществах чайлдфри»; «фильм, пропитанный идеями чайлдфри, главная героиня проповедует бездетность»; «авторов рекламы, указывающей на преимущества чайлдфри». За несоблюдение грозит штраф: гражданам от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей, компаниям — от 800 тысяч до миллиона рублей. За деяние, совершенное в интернете, штрафы крупнее. При этом «женщине, которая сказала на кухне, что не хочет иметь детей» штрафы не грозят.
Новогодние ярмарки
1 декабря откроют праздничный базар в Никольских рядах, 8 декабря — в Ботаническом саду. С 14 декабря заработают новогодние ярмарки на Дворцовой, Манежной, Московской площадях.
Налоги
До 2 декабря необходимо оплатить земельный, имущественный и транспортный налоги, а также на доход выше 150 тысяч от банковских вкладов.
Рост тарифов РЖД
В декабре тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%, на пассажирские — на 11,6%.
Открытие Консерватории
До конца года обещают открыть Консерваторию им. Римского-Корсакова. Восстанавливать объект культурного наследия начали в 2014 году — за это время на объекте сменилось уже несколько подрядчиков. Одним из самых сложных участков стала реставрация домовой церкви, над росписью которой работали Андрей Рябушкин и Василий Беляев. Специалисты в поисков набросков даже обращались в архивы Ростова Великого и Костромы, Русского музея и Исаакиевского собора.
Открытие «СКА Арены» после ремонта
Ледовую площадку планируют открыть к проведению Кубка Первого канала по хоккею, который пройдет с 12 по 15 декабря.
Скоростной поезд «Аврора»
С 19 декабря запускают двухэтажный скоростной поезд «Аврора» между Петербургом и Москвой. Время в пути составит около 5,5 часа. Стоимость билетов — от 2061 рубля. Расписание «зеркальное»: «Аврора» будет отправляться дважды в день — в 6:00 и в 13:50.
Новогодние украшения и ель
К 10 декабря на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель, а Невский проспект украсят к праздникам.
Перекрытия улиц
С 00:00 5 декабря 2024 года до 23:59 6 декабря и с 00:00 9 декабря 2024 года до 23:59 13 января перекроют движение по Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 из-за рождественской ярмарки. Напоминаем, что ограничения движения на Кленовой улице, Манежной площади и Итальянской улице действуют до 22 января.
Из-за «Мультимедийного шоу на Дворцовой» и «Конкурса современного медиаискусства Страна Света-2024» запрещено движение: с 00:00 часов 7 декабря до 23:59 часов 8 декабря на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и на Дворцовой площади; с 20:00 до 23:00 часов 7 декабря и с 19:00 до 23:00 часов 8 декабря на участках: Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда; Дворцовый проезд; Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Гороховой улицы; Адмиралтейский проспект в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы.
Биометрия для иностранцев
С 1 декабря стартует эксперимент по сдаче биометрии иностранцев при въезде в Россию. Данные будут собирать в московских аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) и в автопункте в Маштаково (Оренбургская область). Нововведение не затронет граждан Республики Беларусь, детей до шести лет, сотрудников дипломатических представительств и других.
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