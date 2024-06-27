Минюст разрабатывает закон о запрете идеологии чайлдфри

На сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять», посвященной укреплению традиционных ценностей, и созданию соответствующих правовых документов стратегического значения, государственный деятель отметил следующее:

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, такого течения, которое [...] и в общем говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий много, экстремистской направленности. [...] Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности».

При этом замглавы Минюста отметил, что в рамках установления запретов нельзя допустить перегибов, а также уточнил, что нужно и создавать социальные условия, стимулирующие рождаемость.

Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится, в частности, инициатива № 303039-8 о внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», предлагающая запретить распространение информации о течении чайлдфри среди несовершеннолетних.

Вот, какие поправки предлагают авторы:

В правовое поле вводится термин «пропаганда добровольного отказа от рождения детей». Под этим предлагается понимать распространение информации, направленной на формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, направленная на пропаганду добровольного отказа от рождения детей.

На данный момент законопроект не прошел первое чтение в парламенте.