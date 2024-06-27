Минюст разрабатывает закон о запрете идеологии чайлдфри

Заявление о том, что законодательные инициативы, предлагающие запретить сознательный отказ от рождения детей (от английского childfree, т.е. «свободный от детей»), находятся в активной работе — сделал заместитель Министра юстиции Всеволод Вуколов в рамках Петербургского международного юридического форума.
На сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять», посвященной укреплению традиционных ценностей, и созданию соответствующих правовых документов стратегического значения, государственный деятель отметил следующее:
«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, такого течения, которое [...] и в общем говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий много, экстремистской направленности. [...] Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности».
При этом замглавы Минюста отметил, что в рамках установления запретов нельзя допустить перегибов, а также уточнил, что нужно и создавать социальные условия, стимулирующие рождаемость.
Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится, в частности, инициатива № 303039-8 о внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», предлагающая запретить распространение информации о течении чайлдфри среди несовершеннолетних.
Вот, какие поправки предлагают авторы:
- В правовое поле вводится термин «пропаганда добровольного отказа от рождения детей». Под этим предлагается понимать распространение информации, направленной на формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями.
- К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, направленная на пропаганду добровольного отказа от рождения детей.
На данный момент законопроект не прошел первое чтение в парламенте.
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