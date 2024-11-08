Каток в Новой Голландии откроется 16 ноября

Перед сценой расположится зона отдыха с креслами и очагами, а сама сцена превратится в театр теней с разными животными, которых встречали в Новой Голландии — от вездесущей чайки до любопытной балтийской нерпы. Изменится и расписание — благодаря более коротким перерывам на очистку льда, на катке теперь будет восемь сеансов в день.

Традиционно по вечерам в течение недели планируются тематические музыкальные сеансы: будут звучать новые авторские подборки и хиты прошлых сезонов. В первые выходные открытия и по праздникам на лёд будут выходить любимые гостями аниматоры в костюмах «лесных чудовищ».

На катке будет действовать система бонусов, благодаря которой посетители смогут воспользоваться привилегиями и скидками у резидентов Новой Голландии, предъявив билет. Буклеты с бонусными предложениями можно взять на стойке проката.

Ранее мы рассказывали о том, что В «Охта парке» открылся «Лесной каток». В хвойном лесу расположились извилистые ледовые дорожки, большая учебная зона с поручнями, площадка для проведения бесплатных обучающих мастер-классов, а также зона отдыха с мягкими креслами.

Также напомним, что на этой неделе откроется «Каток у моря» в «Севкабель Порту». Его площадь составит 2 200 квадратных метров. Как и в прошлые годы, для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей предусмотрены 50% скидки. Привычная инфраструктура сохранится: теплый вестибюль с камерами хранения, прокат, помощники фигуристов и бдительные инструкторы на льду. А в середине ноября ждем открытие катка на Конюшенной площади.