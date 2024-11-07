В «Охта парке» открылся «Лесной каток»

Ледовые дорожки расположились прямо среди деревьев.
Площадь «Лесного катка» составляет более 5 тысяч квадратных метров. В хвойном лесу расположились извилистые ледовые дорожки, большая учебная зона с поручнями, площадка для проведения бесплатных обучающих мастер-классов, а также зона отдыха с мягкими креслами. А вечером здесь включаются гирлянды и звучит музыка. Посещение катка безлимитное — с понедельника по пятницу он работает с 11:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 22:00.
Напомним, на этой неделе также откроется «Каток у моря» в «Севкабель Порту». Его площадь составит 2 200 квадратных метров. Как и в прошлые годы, для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей предусмотрены 50% скидки. Привычная инфраструктура сохранится: теплый вестибюль с камерами хранения, прокат, помощники фигуристов и бдительные инструкторы на льду. А в середине ноября ждем открытие катка на Конюшенной площади.
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