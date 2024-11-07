В «Охта парке» открылся «Лесной каток»

Площадь «Лесного катка» составляет более 5 тысяч квадратных метров. В хвойном лесу расположились извилистые ледовые дорожки, большая учебная зона с поручнями, площадка для проведения бесплатных обучающих мастер-классов, а также зона отдыха с мягкими креслами. А вечером здесь включаются гирлянды и звучит музыка. Посещение катка безлимитное — с понедельника по пятницу он работает с 11:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 22:00.