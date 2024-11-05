На набережной Ново-Адмиралтейского канала завершили ремонт

Она ведет к Адмиралтейским верфям, а также к популярным туристическим местам, в том числе к Новой Голландии и дворцу Бобринских. Там уложили двухслойный асфальт, заменили бордюрный камень и отремонтировали тротуары.
«Комплексный ремонт на объекте не проводился более 12 лет. За это время на проезжей части набережной образовались трещины, появилась колейность. Было принято решение внести набережную в перечень объектов нацпроекта. На участке уложен двухслойный асфальт, заменен бордюрный камень, отремонтированы тротуары, нанесена новая разметка термопластиком», — рассказали в пресс-службе Смольного.
В информационном центре также напомнили, что в текущем дорожно-строительном сезоне этого года в Адмиралтейском районе было также отремонтировано дорожное покрытие на площади Труда, на проспекте Римского-Корсакова, на Мясной и Псковской улицах.
Ранее мы писали о том, что Проезжие части на Поцелуевом и Гутуевском мостах отремонтировали. На переправах сняли все ограничения для автомобилей.
Комментарии (0)