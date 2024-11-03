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Транспорт

Проезжие части на Поцелуевом и Гутуевском мостах отремонтировали

На переправах сняли все ограничения для автомобилей. Оба объекта играют важную роль в инфраструктуре города Поцелуев мост — единственная автомобильная переправа, от Благовещенского моста к Мариинскому театру. По Гутуевскому мосту автомобилисты съезжают на набережную Обводного канала с ЗСД.

Ula Ulachka/shutterstock

Ремонт на Поцелуевом мосту занял четыре дня. За это время рабочие убрали старый асфальт и уложили два слоя нового асфальтобетона на площади 700 квадратных метров. На переправе пока нет дорожной разметки, ее нанесут, когда установится сухая погода. 

Также завершены работы на Гутуевском мосту через реку Екатерингофку. Мост, который в этом году отметил 45-летний юбилей, получил новое двухслойное дорожное покрытие. Площадь составила около 2000 м2. 

До 3 ноября продлится ремонт дорожного покрытия на Ланском мосту. Общая площадь ремонта составляет более 1100 м2. На проезжей части снимут изношенный верхний слой покрытия, а затем уложат новый. Замена асфальта будет вестись поэтапно в целях уменьшения неудобств. Об этом сообщает Комитет по развитию инфраструктуры.

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