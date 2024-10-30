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В Петербурге продлили мораторий на реновацию хрущевок до 2026 года

Действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ), по которому должны расселять хрущевки, а затем их сносить, обсуждали на Законодательном собрании. За продление «заморозки» закона проголосовали все 50 депутатов.

Shutterstock.com

Проект приостановки действия закона о КРТ приняли сразу во втором и третьем чтении, пишет «Фонтанка». Инициаторами поправок выступили все шесть парламентских фракций: «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Яблоко», «Новые люди» и ЛДПР.

Мораторий на некоторые положения закона действуют до 1 января 2025 года. Его приняли осенью 2022 года после массовых возмущений петербуржцев.

Петербургские депутаты предлагали внести поправки в федеральный законопроект о КРТ, которые бы смягчали условия реновации для жителей хрущевок. Парламентарий Денис Четырбок отметил, что Петербург — единственный регион России, который предложил комплексные изменения в закон о КРТ. Он также добавил, что поправки вряд ли примут до конца 2024 года.

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