В Петербурге продлили мораторий на реновацию хрущевок до 2026 года

Проект приостановки действия закона о КРТ приняли сразу во втором и третьем чтении, пишет «Фонтанка». Инициаторами поправок выступили все шесть парламентских фракций: «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Яблоко», «Новые люди» и ЛДПР.

Мораторий на некоторые положения закона действуют до 1 января 2025 года. Его приняли осенью 2022 года после массовых возмущений петербуржцев.

Петербургские депутаты предлагали внести поправки в федеральный законопроект о КРТ, которые бы смягчали условия реновации для жителей хрущевок. Парламентарий Денис Четырбок отметил, что Петербург — единственный регион России, который предложил комплексные изменения в закон о КРТ. Он также добавил, что поправки вряд ли примут до конца 2024 года.