Рекорд дня: жара побила показатели температуры в Петербурге почти 90-летней давности

«В Санкт-Петербурге сегодня в 14 часов 40 минут температура воздуха достигла +28,1 гр. так что рекорд 1938 года в +28,0 гр. перекрыт. Погода продолжает нас радовать, а воздух прогревается по-летнему», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Он также отметил, что пока это значение предварительное, точный максимум будет известен после 21 часа. И есть вероятность, что в городе могло быть еще жарче. Синоптик добавил, что абсолютный максимум температуры для 3 сентября составлял +28,0 градусов в 1938 году. Он также подчеркнул, что завтра может быть еще теплее.

«А вот завтрашний день обещает быть самым теплым на этой неделе. Температура воздуха днем в Санкт-Петербурге может повыситься до +28 гр. и тут становится уже интересно, так как абсолютный максимум для 4 сентября всего +27,2 гр. Отмечен он тоже в 1938 году. Поэтому, как всегда, пишу, завтрашний день может замахнуться на экстремальную температуру воздуха. Завтра увидим», — отметил Колесов.