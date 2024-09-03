Особняк Зубова, дворец Великого князя Михаила Александровича и Охта: лучшие бесплатные экскурсии по Петербургу до конца сентября

Главная понижающая подстанция Волховстроя, дом Абамелек-Лазарева и колпинские мозаики: публикуем гид по бесплатным экскурсиям от проекта «Открытый город», на которые можно попасть до конца сентября.

Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. В расписании возможны изменения.