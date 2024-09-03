Особняк Зубова, дворец Великого князя Михаила Александровича и Охта: лучшие бесплатные экскурсии по Петербургу до конца сентября

Главная понижающая подстанция Волховстроя, дом Абамелек-Лазарева и колпинские мозаики: публикуем гид по бесплатным экскурсиям от проекта «Открытый город», на которые можно попасть до конца сентября.
Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. В расписании возможны изменения.
Культурный квартал Брусницын: роль паблик-арта в ревитализации исторических пространств города
Магистр истории искусств Ульяна Васильева на примере соседа «Севкабель Порта» расскажет о паблик-арте, его связи с историей места и роли в переосмыслении культурного наследия. В общественном пространстве представлены работы alesha, Дмитрия Ноги, Виталия Demos, Вовы Цыгана, Дениса Голивеца, Насти Vast и Руслана Марки.
4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 сентября
Нарвские ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир в центре площади Стачек возвели в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, поднимутся наверх и увидят экспозицию филиала Музея городской скульптуры, посвященную истории Нарвских ворот, где представлены копии чертежей постройки разных лет.
4, 8, 11, 15, 18, 22, 29 сентября
Главная понижающая подстанция Волховстроя
В 1920 году был принят план электрификации России (ГОЭЛРО) по инициативы Владимира Ленина. Первой стала Главная понижающая подстанция Волховстроя. Главным инженером стал Генрих Графтио, русский инженер-энергетик, специалист по электрификации железных дорог, автор проекта первой линии петербургского трамвая. Работая с открытия и в блокаду, подстанция и сегодня является ключевым объектом энергосистемы Петербурга. Действующий пульт управления, старинные предметы и приборы, исправно служившие с момента постройки здания: все можно увидеть на экскурсии.
10, 17, 24 сентября
Усадьба Кирьянова
Яркий образец классицизма на Петергофской дороге построили по проекту Джакомо Кваренги для княгини Екатерины Дашковой. Хозяйка усадьбы была близкой подругой Екатерины II, первой женщиной на посту председателя Российской академии и директора Академии наук. Приянто считать, что именно в этом доме придумали первый в России толковый словарь русского языка, а в XIX веке среди нанимателей дачи был баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб.
17 сентября
«Джаз предместий приветствует нас…»
Охта-Пороховые — старейшее предместье Петербурга. Петр I основал на Охте пороховой завод, Охтинские адмиралтейские селения, а позже в устье Охты построили крупную судостроительную верфь. Со временем район стал независимой частью города, где сперва жили ремесленники, а при Екатерине II более состоятельные горожане начали возводить усадьбы. Храм Святого Пророка Илии на Пороховых, Уткина дача, Жерновка — это и много другое можно увидеть на экскурсии.
10 сентября
Четыре усадьбы
Экскурсия посвящена имениям вдоль Петергофской дороги, проложенной 300 лет назад Петром I: дачам Сиверса и Воронцова, шереметьевским усадьбам Ульянка и Александрино. Гид расскажет о прошлом, настоящем и будущем объектов.
4, 11, 18, 25 сентября
Особняк Зубова
Дом был настоящей творческой меккой для петербуржцев: у хозяина особняка, графа Платона Зубова гостили Пушкин и Вяземский, а при сыне Валентине Зубове читали стихи поэты Серебряного века. В 1912 году Зубов-младший открыл в здании первый в России Институт истории искусств — работает по сей день, благодаря чему уцелели роскошные интерьеры. Особого внимания заслуживают: Малахитовая гостиная в стиле рококо с камином из малахита, Библиотека с расписанным под дерево потолком и дубовыми дверями, Помпейская гостиная с расписанными потолками и мраморным камином.
5, 17, 27, 30 сентября
Автобусная экскурсия «Колпинские мозаики»
В 1970-1980-е годы Колпино являлся одним из крупных в СССР центров монументального искусства: здесь создавали мозаики для многих городов: от Калининграда до Спитака, от Мурманска до Ташкента. На экскурсии гид Андрей Юдин расскажет о ленинградских художниках-монументалистах и покажет панно в интерьере колпинского Ижорского колледжа.
13, 20 и 27 сентября
Здание Синода
Здание на Сенатской площади в стиле классицизма построено архитектором Карлом Росси. Здесь располагался высший орган церковно-государственного управления Русской церковью — Священный Синод. Ныне в памятнике архитектуре работает Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. В фонде представлены электронные копии новых и очень редких изданий. Инаугурационная книга и фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой, на месте которого построено здание Синода — это и многое другое можно увидеть на экскурсии.
16, 19, 27 сентября
«В поисках забытых источников»
Велосипедная прогулка по Большой Охте и Полюстрово: парки, набережные, старинный засыпанный канал, храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, целебные источники и другие непарадные достопримечательности.
5, 7, 12, 26 сентября
Дом городских учреждений
Одна из самых известных работ архитектора Александра Лишневского построена в 1906 году на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта. Здание, украшенное грифонами, совами, обезьянами и летучими мышами, принадлежало городскому самоуправлению, отсюда и название — Дом городских учреждений. Под одной крышей когда-то соседствовали общественные, производственные, торговые и жилые помещения.
6 сентября
Лигово-Урицк: Город, которого нет
Мыза Лигово возникла еще при Петре I на развилке Петергофской и Красносельской дорог. Сегодня это Полежаевский парк, являющийся объектом культурного наследия, и примыкающий к нему микрорайон. Возникший поселок, переименованный в Урицк, после войны было приказано раз и навсегда забыть. Почему и как был забыт город-сад на 20 тысяч человек? Расскажет гид Дмитрий Дорофеев.
7, 14, 21, 28 сентября
Дом Абамелек-Лазарева
В 1904 году князь Семен Абамелек-Лазарев выкупил четыре дорогих участка на престижнейших набережной реки Мойки и Миллионной улице. В 1913-1914 годах он затеял массовую перестройку как фасадов, так интерьеров существующих зданий. Для этой работы Семен пригласил архитектора Ивана Фомина, автора дачи Половцова. По желанию заказчика зодчий стилизовал особняк в духе классицизма. Колонны из искусственного мрамора, расписные потолки, фигуры грифонов и театральных масок в завершении наличников дверей можно увидеть во время экскурсии.
8, 15, 22 сентября
Дворец Великого князя Михаила Александровича
В начале XX века дворец реконструировали по проекту архитектора Мельцера для князя Михаила Александровича, сына Александра III. В интерьерах сохранились подлинные камины из дуба и мрамора, деревянные панели и двери, батареи, каркас лифта с дубовой шахтой. Об истории здания и трагической судьбе последнего хозяина можно узнать на экскурсии.
10, 12, 24, 27 и 29 сентября
Здание Германского посольства
Неоклассицистическое здание — работа немецкого архитектора Петера Беренса. Сегодня в нем работает располагается Главное управление Министерства юстиции России по Петербургу. Осмотреть вестибюль, парадную лестницу, Тронный и Прусский залы, Большую столовую, узнать о судьбе утраченной скульптурной группы «Диоскуры» работы Эберхарда Энке можно на экскурсии.
19 сентября
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