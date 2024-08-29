Дом ангела и храм Матери Божьей Лурдской: гид по кварталу в центре Петербурга от художницы Тани Сафоновой и книжного «Перед прочтением сжечь»

Автор, художник, иллюстратор и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 Таня Сафонова вместе с командой книжного магазина «Перед прочтением сжечь» выпустила гид «Квартал П» по части города вблизи улицы Радищева. Идем гулять по центру: от Лиговского проспекта до храма Матери Божьей Лурдской по проекту Николая Бенуа.
Начало Лиговского проспекта
Самый длинный проспект Санкт-Петербурга берет начало в нашем квартале. Чуть больше 100 лет назад на месте Лиговки был канал, который засыпали в 1891-1892 годах. Прорыли его еще при Петре, чтобы питать фонтаны, но затея провалилась. Со временем канал так засорился, что его со спокойной совестью закопали. Подумаешь, плюс-минус канал. Уже тогда репутация у района была так себе. Потом проспект был улицей, а в 1952–1956 годах он становился Сталинским. Название менялось, а в устах петербуржцев из столетия в столетие Лиговка остается Лиговкой — грязноватой, местами криминальной, но, безусловно, одной из самых легендарных улиц нашего города.
На заметку. Обязательно загляните в крошечный ресторан «Прошуттерия» на Озерном, 7. Вы почувствуете себя точь-в-точь как в Италии. Сюда приходят за изысканными прошутто, пармезаном и мортаделлой, которые достают из бездонной по ощущениям витрины и ювелирно нарезают на алом слайсере.
Дом Клейшмана и салон Анны Философовой
Угловой дом в стиле эклектики возводился для столярного мастера Клейшмана, по его имени дом и зовут. Вот только здание интересно совсем другим — здесь жила и умерла Анна Философова (урожденная Дягилева). Об этой светской львице ходили легенды: дружила с Достоевским, Тургеневым и удостоилась строк от Блока. Держала великосветский салон, в котором велись беседы интеллигенции. Анна Павловна активно занималась благотворительностью и защищала права женщин. Образовательные курсы, благотворительные общества и множество других инициатив были устроены при ее участии. На фасаде висит памятная доска об этой замечательной женщине. В этом же доме жил Максим Горький, но это уже совсем другая история.
Дом детской книги
Привет любителям находить секретные места, крендельки на стенах и узорную плитку на полу. За полтора века в этом доме побывала целая кутерьма писателей: Бердяев, Тэффи, Цветаева и вообще весь (или почти весь) литературный круг. Сейчас в здании расположилось книжное пространство и издательство «Дом детской книги». Буккроссинг, встречи с читателями и писателями, дореволюционная печь, музыка с виниловых пластинок и работающее пианино! Место открыто по будням с 11:00 до 19:00.
Картина на стене
Неожиданная находка — маленькая картина-пейзаж под окном дома №1 в Солдатском переулке. Появилась в 2023 году, и пока ее происхождение — загадка. Кстати, посмотрите на дом. Заметили на втором этаже окна с закруглением? Это дань моде середины XIX века. Сам дом зовется по имени его первого владельца — доходным домом Рянгина. Михаил Рянгин родился в семье крестьян, но благодаря своей предприимчивости построил головокружительную карьеру — стал купцом и почетным гражданином города.
Камерный театр Малыщицкого
Когда-то здесь располагался кинотеатр «Рампа», он же «Луч», он же «Агитатор». А нынче — камерный театр имени Малыщицкого. Его крошечность особенно сближает актеров и зрителей. В 1993 году Владимир Малышицкий впервые в России осуществил постановку повести Сергея Довлатова «Заповедник».
Дом ангела
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о доходном доме Бадаева. Дочь владельца погибла, но память о ней сохранилась в виде трогательного барельефа. Сейчас на верхней части розового фасада восседает печальный ангел. В гармонии с ним все здание причудливо украшено лепниной из птиц и бутонов, а также красочной майоликой. Сегодня на первом этаже Дома Ангела расположился наш любимый «ВкусВилл». Хватайте парочку смузи и скорей к новым местам на карте. Неподалеку расположен еще один «ВкусВилл» — на Некрасова, 2, так что без провизии мы с вами не останемся.
Приход матери Божией
Что насчет органного концерта в католическом храме? Проникнетесь, даже не перейдя порога. Кажется, что в его сводах запечатлен сам дух Франции. Но почему приход лурдский? Согласно поверьям католической церкви, в 1858-м в город Лурд случилось явление Марии: дочери мельника было велено подготовить место в гроте — оттуда забил источник. Вода стала считаться целебной, а город сделался одним из самых популярных мест паломничества для католиков. В преддверии 50-летнего юбилея этих событий петербургская община французов обратилась к Николаю II за разрешением на возведение храма. Собрали с миру по нитке: камень — с остатков строительства Троицкого моста, цемент — с Черноморского завода, но собрали!
Отрывок из книги «Квартал П» предоставлен для публикации магазином «Перед прочтением сжечь».
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