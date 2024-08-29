Дом ангела и храм Матери Божьей Лурдской: гид по кварталу в центре Петербурга от художницы Тани Сафоновой и книжного «Перед прочтением сжечь»

Начало Лиговского проспекта

Самый длинный проспект Санкт-Петербурга берет начало в нашем квартале. Чуть больше 100 лет назад на месте Лиговки был канал, который засыпали в 1891-1892 годах. Прорыли его еще при Петре, чтобы питать фонтаны, но затея провалилась. Со временем канал так засорился, что его со спокойной совестью закопали. Подумаешь, плюс-минус канал. Уже тогда репутация у района была так себе. Потом проспект был улицей, а в 1952–1956 годах он становился Сталинским. Название менялось, а в устах петербуржцев из столетия в столетие Лиговка остается Лиговкой — грязноватой, местами криминальной, но, безусловно, одной из самых легендарных улиц нашего города.

На заметку. Обязательно загляните в крошечный ресторан «Прошуттерия» на Озерном, 7. Вы почувствуете себя точь-в-точь как в Италии. Сюда приходят за изысканными прошутто, пармезаном и мортаделлой, которые достают из бездонной по ощущениям витрины и ювелирно нарезают на алом слайсере.