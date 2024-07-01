Открытие четвертой очереди «Острова фортов», увеличение госпошлины за загранпаспорт: что изменится для петербуржцев в июле

Летний кинотеатр в особняке Мясникова, дополнительные «Сапсаны» и возмещение банками похищенных денег: «Собака.ru» рассказывает, какие нововведения ждут горожан в новом месяце.
Отмена льготной ипотеки
Закончилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых. По ней можно было получить до 6 млн рублей с первоначальным взносом до 30% на срок до 30 лет.
Автокредит
С 1 июля повышают надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Чем более закредитованным является потенциальный клиент, тем больший запас капитала требуется банку для одобрения кредита. Это делает кредит менее выгодным для банка и снижает шанс одобрения.
Открытие четвертой очереди «Острова фортов»
На территории музейно-исторического парка к 28 июля оборудуют две спортивные площадки, аллея, зоны отдыха, качели, архитектурную подсветку дорожек и установят шесть арт-объектов: «Интерактивный шлюп», «Волны цепей», «Быт моряков», композиция «Русский орел мух не ловит», «Морская авиация», «Ледокол».
Увеличение госпошлины за загранпаспорт
За оформление загранпаспорта нового образца теперь нужно заплатить 6000 рублей, для детей до 14 лет — до 3000 рублей.
Дополнительные «Сапсаны»
По выходным, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля, будут курсировать дополнительные рейсы «Сапсанов».
Летний кинотеатр в особняке Мясникова
В воссозданном по архивным документам XIX века саду открыли кинотеатр под открытым небом. За актуальной программой стоит следить на сайте культурного пространства. Стоимость билетов — 2000 рублей.
Отмена банковских комиссии за оплату ЖКУ
С начала июля от уплаты банковской комиссии при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги освобождают пенсионеров, ветеранов боевых действий, взрослых членов многодетных семей, членов семьи погибших участников боевых действий и ВОВ, членов семьи умерших ветеранов с инвалидностью, людей с инвалидностью.
Возмещение похищенных денег
С 24 июля банки обязаны возмещать россиянам деньги, если средства переведены были без добровольного согласия клиента. Но есть условия: финансовая организация допустила перевод на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ РФ, не направила клиенту уведомление о совершении перевода или если человек потерял карту и предупредил об этом. В таких случаях можно обратиться в банк с заявлением на возврат, деньги вернут в течение 30 дней.
Отмена подорожания ЖКУ
В Петербурге не будут повышать тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, как было запланировано с 1 июля. Александр Беглов заявил, что бюджет города превысил триллион рублей, поэтому власти могут выделить деньги для компенсаций ресурсоснабжающим организациям. В других городах России повышение на ЖКУ будет по плану — в среднем по стране рост составит 9,8%.
Погашение задолженности
С 1 июля для заемщиков меняется очередность погашения задолженности по потребительскому кредиту. Приоритетным стала оплата процентов, а пени и штрафы будут гаситься в последнюю очередь.
Подорожание крепкого алкоголя
С 1 июля действуют новые минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов для розницы и опта. За пол-литра, учитывая НДС: водка: 299 рублей и 246 рублей; коньяк: 556 рублей и 427 рублей; бренди: 403 рубля и 311 рублей.
А гостиницы и рестораны теперь должны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о каждой продаже или использовании крепких напитков, даже если, например, алкоголь добавили в блюдо при приготовлении.
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