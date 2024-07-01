Открытие четвертой очереди «Острова фортов», увеличение госпошлины за загранпаспорт: что изменится для петербуржцев в июле

Подорожание крепкого алкоголя

С 1 июля действуют новые минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов для розницы и опта. За пол-литра, учитывая НДС: водка: 299 рублей и 246 рублей; коньяк: 556 рублей и 427 рублей; бренди: 403 рубля и 311 рублей.

А гостиницы и рестораны теперь должны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о каждой продаже или использовании крепких напитков, даже если, например, алкоголь добавили в блюдо при приготовлении.