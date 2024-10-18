«Трущобный» район Сенной площади, дорогой частный транспорт: каким был Петербург Чеховского времени? Рассказывает Лев Лурье

Петербург, в отличие от Москвы, рос практически без хинтерланда, то есть не за счет присоединения соседних вполне сложившихся населенных пунктов, а на постепенно застраиваемой полупустынной местности.

Каждая из частей почти полуторамиллионного города в чеховское время имела свои особенности. При этом столица России гораздо более гомогенна в социально-демографическом отношении, чем большинство крупных городов России и Европы той поры.

Жесткая административная система исключала беспорядочный наплыв мигрантов, внутренних или внешних. Наличие вида на жительство и прописка требовались от всех поголовно, в том числе и от коренных горожан. Въезжая в дом, жилец отдавал на день-два паспорт дворнику и получал его обратно со штампом. За нарушение правил прописки и самих нарушителей, и домовладельцев, и хозяев гостиниц штрафовали. Таким образом, в город не могли заселиться бродяги и люди без постоянного, понятного источника дохода. Запрещен самострой, нет «бидонвилей» и «балков».

Почвы Петербургской губернии, а также соседних Выборгской, Псковской, Новгородской — скудны, климат почти субарктический, сельскохозяйственный сезон короткий, поэтому плотность населения значительно уступала, скажем, Подмосковью.