«Трущобный» район Сенной площади, дорогой частный транспорт: каким был Петербург Чеховского времени? Рассказывает Лев Лурье

Историк Лев Лурье выпустил книгу «Петербург Чеховского времени. Исторический путеводитель». В ней Лев Яковлевич знакомит нас с городом, где Антон Павлович бывал с 1885 по 1897 год: с адресами родных и друзей писателя, любимыми ресторанами и театрами, издательствами и редакциями журналов. Публикуем отрывок о темпах развития Петербурга XIX века: в каких районах был ниже уровень жизни, а какие части считались статусными, и кто отвечал за инфраструктуру.
На Льве Яковлевиче Лурье: Смокинг и бабочка Tom Ford, сорочка Brioni, обуви Bottega Veneta (все — ДЛТ), шарф «Богема Ленинград»
Петербург, в отличие от Москвы, рос практически без хинтерланда, то есть не за счет присоединения соседних вполне сложившихся населенных пунктов, а на постепенно застраиваемой полупустынной местности.
Каждая из частей почти полуторамиллионного города в чеховское время имела свои особенности. При этом столица России гораздо более гомогенна в социально-демографическом отношении, чем большинство крупных городов России и Европы той поры.
Жесткая административная система исключала беспорядочный наплыв мигрантов, внутренних или внешних. Наличие вида на жительство и прописка требовались от всех поголовно, в том числе и от коренных горожан. Въезжая в дом, жилец отдавал на день-два паспорт дворнику и получал его обратно со штампом. За нарушение правил прописки и самих нарушителей, и домовладельцев, и хозяев гостиниц штрафовали. Таким образом, в город не могли заселиться бродяги и люди без постоянного, понятного источника дохода. Запрещен самострой, нет «бидонвилей» и «балков».
Почвы Петербургской губернии, а также соседних Выборгской, Псковской, Новгородской — скудны, климат почти субарктический, сельскохозяйственный сезон короткий, поэтому плотность населения значительно уступала, скажем, Подмосковью.
Город состоял из двенадцати частей и четырех пригородов: Адмиралтейская часть (от Невы до Мойки), Казанская (от Мойки до Екатерининского и Крюкова каналов), Спасская (от Екатерининского канала до Фонтанки и от Невы до Крюкова канала), Коломенская (между Мойкой, Фонтанкой, Невой и Крюковым каналом), Нарвская (между Фонтанкой и Обводным каналом по обе стороны Петергофской дороги), Московская, Александро-Невская, Рождественская, Литейная, Васильевская, Петербургская, Выборгская части; Петергофский, Шлиссельбургский, Полюстровский и Лесной пригородные участки.
Петербург был пятым городом Европы по количеству населения; по подсчетам переписи 1897 года, население города прирастало больше всего за счет окраинных частей (заселению, например, восточных частей города должно было способствовать их более возвышенное положение). В 1870–1900 годы население Александро-Невской части увеличилось на 168,7 %, Выборгской — на 142,0 %, Нарвской — на 109,5 %, Петербургской — на 132,3 % и Рождественской — на 102,7 %; в Адмиралтейской части, напротив, население убыло.
Самые густонаселенные части — Казанская, Спасская, Литейная и Московская (в среднем 49 048 жителей на 1 кв. версту), реже всего заселенные — Выборгская, Александро-Невская, Петербургская и Васильевская, (7 300 жителей на 1 кв. версту). В пригородах столицы на 1 кв. версту приходится в среднем 438 человек.
Гуще всего заселен III участок Спасской части, где в районе Сенной площади, в колоссальных доходных домах ютится масса угловых жильцов. Всего просторнее живут на Островах с их обильной растительностью. Части различались по престижу, комфорту, средней обеспеченности водопроводом и канализацией, уровню смертности и рождаемости.
Можно сказать, что со всех этих точек зрения статусным центром города следует считать Адмиралтейскую часть, север Казанской и Спасской, Литейную часть и первые линии Васильевского острова. В нашем путеводителе Литейной части и центру севернее Невского, от Фонтанки до Невы, посвящены особые разделы. Вполне комфортными, хотя и не такими дорогими, считались Московская часть, Нарвская к северу от Фонтанки (так называемые «Роты»), юг Казанской части, север Коломенской, второй участок Васильевского острова, первый участок Петербургской стороны, улицы Рождественской и Александро-Невской частей, примыкающие к Старо-Невскому проспекту.
Ниже всего уровень жизни у тех, кто обитал в Александро-Невской части по берегам Лиговки и Обводного канала, на севере Рождественской части, на Выборгской стороне.
Архитектура и строительство
В чеховское время город продолжал расширяться. Строительство, объемы которого в последние годы царствования Александра III значительно уменьшились, интенсифицируется в начале следующего правления. К 1901 году 42 % петербургских домов — двухэтажные, 21 % — трехэтажные, 14 % имеют четыре этажа, и только 4 % — пять и выше. Самая бурная стройка идет на окраинах, остававшихся доселе преимущественно деревянными — более половины из построенных домов (1 047) приходятся на Петербургскую сторону (310), Александро-Невскую часть (262) и Выборгскую сторону (123).
Тюрьма «Кресты»
Именно в это время создаются мощные, мрачные краснокирпичные панорамы набережных Выборгской стороны, Обводного канала, всех трех Невок. В 1889 году Антоний Томишко заканчивает строительство огромной тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной, 7.
В архитектуре господствует поздняя эклектика: появление модерна историки архитектуры относят к 1898 г. В моде «кирпичный» стиль; главные его приверженцы — Виктор Шретер и Иероним Китнер. Фасады облицовываются полихромным кирпичом, керамической плиткой, изразцами. Все моется: культ гигиены.
Среди построек того времени немного выдающихся зданий: будто пришедший из сказок братьев Гримм особняк архитектора Виктора Шретера, построенный им по собственному проекту в 1890–1891 гг. (набережная Мойки, 114), и два расположенных рядом, построенных по его же проектам, доходных дома, которые принадлежали самому архитектору — Алексеевская (ул. Писарева), 4 (1893) и набережная Мойки, 114.
Появились два новых великокняжеских дворца, созданные по проектам Максимилиана Месмахера: великих князей Алексея Александровича (набережная Мойки, 122; 1885) и Михаила Михайловича (Адмиралтейская набережная, 8; 1888). Месмахер же возвел два представительных комплекса: Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица и музея при нем (Соляной переулок, 13–17; 1886–1896) и архива Государственного совета (Миллионная, 36; 1887).
Для великого князя Александра Михайловича Николай де Рошефор и Николай Султанов перестроили дворец княгини Воронцовой на набережной Мойки, 106.
Леонтий Бенуа спроектировал доходный дом страхового общества «Россия» на Моховой, 27–29 (1900) — новый для Петербурга тип дорогого доходного дома с курдонером. По тому же пути, также в 1900 г., пошел Павел Сюзор, построив два огромных доходных дома: для Анания Ратькова-Рожнова на Кирочной, 32–34, и для его брата Якова — на Пантелеймоновской (ул. Пестеля), 13–15.
Инфраструктура
Петербургская Городская дума, на которой лежала ответственность за инфраструктуру города в чеховское время, — притча во языцех. Думские гласные в большинстве своем не имели никакого формального образования. При всех изгибах русской государственности такой контраст между уровнем управления и его объектом, между кучкой коррумпированных и невежественных деловаров и столицей России трудно было представить даже в провинциальных губернских городах.
По Городовому уложению 1870 года правом голоса на выборах городского самоуправления (они происходили раз в четыре года) наделено было 17 тыс. человек — чуть больше 3 % горожан мужского пола: только владельцы недвижимости (и физические, и юридические лица). При этом, в зависимости от размера налога на недвижимость, избиратели делились на три курии («избирательные собрания»). К первой относились уплачивавшие одну треть от общего сбора налогов, ко второй — уплачивающие следующую треть, а к третьей — все остальные избиратели, владельцы недвижимости и купцы. На одного гласного первой курии приходилось 3 избирателя, второй — 10, третьей — 208.
В 1892 году появилось новое Городовое положение. Теперь избирательным правом наделялись владельцы не всякого недвижимого имущества, а только того, что оценивалось не менее чем в 3 000 рублей. В результате количество избирателей в Петербурге уменьшилось более чем в три раза — с 21 тыс. до 6 тыс. В 1893 году купцы и потомственные почетные граждане составляли 48 % гласных, крестьяне и мещане — 2 %.
Петербургской думой управляла одна и та же сплоченная группа рестораторов, мануфактурщиков, меховщиков, бакалейщиков, образовавшая «трактирную» партию.
Школьное и больничное дело в Петербурге уступало не только Лондону и Парижу, но Белграду и Бухаресту.
В Лондоне, Чикаго, Будапеште, Глазго, Париже, Берлине, Гамбурге к этому времени уже действовало метро. С 1880 года главным способом передвижения в европейских городах становится электрический трамвай. В Петербурге общественный транспорт дорогой, слабо развитый. К 1907 году, когда в Петербурге открыли первую трамвайную линию, электрический трамвай уже 15 лет как действовал в Киеве, чуть меньше — в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринославе, в Витебске, Курске, Севастополе, Орле, Кременчуге, Казани, Житомире, Лиепае, Ярославле и Владикавказе. Все из-за того, что Общество железно-конных дорог умело лоббировало свои интересы в Городской думе.
Остается конка. В 1899 году в Петербурге на полтора миллиона горожан приходилось 114 км конно-железных дорог, а, к примеру, в Торонто, где в 1889 году жило 114 тыс. человек, насчитывалось 144 км. В 1900 году петербуржец совершал в среднем 73 поездки на конке в год, берлинец — 113 на трамвае; в омнибусе (общественной карете) — петербуржец ездил в среднем 3 раза, берлинец — 33. Частный транспорт для большинства горожан дорог: 2,5 км на извозчике обходились днем в 60 копеек, ночью в 90 копеек.
В результате подавляющее большинство петербуржцев старалось жить в пешеходной доступности от своего рабочего места. В самой дорогой центральной части города селились и ремесленники, и приказчики, и половые, и строители, и домовая, и учрежденческая прислуга, а на окраинах, где жилье стоило дешевле, — хозяева торговых и ремесленных предприятий.
Все это превращало практически каждую часть и каждый участок Петербурга в своеобразный социальный, сословный и национальный Ноев ковчег. Классовых «гетто» практически не существовало.
Крестьяне в 1897 году составляли половину населения самой аристократической Литейной части. А в захолустных Песках (Рождественской части) доля потомственных дворян в населении чуть меньше, чем в самом центре — у Большой Конюшенной и Казанской. Самые благополучные, судя по сословному составу населения и уровню смертности, — Литейная часть, восток Васильевского острова, север Коломны, район между Исаакиевской площадью и Крюковым каналом, Мойкой и Екатерининским каналом. Самые «трущобные» — район Сенной площади, Лифляндское предместье, район Лиговки южнее Обводного канала, Гавань и Чекуши, Выборгская сторона от Финляндского вокзала до Новой деревни.
Отрывок для публикации предоставило издательство «БХВ-Петербург».
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