«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Культурная институция»

Пришло время узнать, кто стал лауреатами нашей самой молодой номинации, — «Культурная институция». Встретимся с ее героями мы уже 14 июня на церемонии награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в «Лахта Центре».