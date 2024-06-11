«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Культурная институция»

Пришло время узнать, кто стал лауреатами нашей самой молодой номинации, — «Культурная институция». Встретимся с ее героями мы уже 14 июня на церемонии награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в «Лахта Центре».
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Ректор Николай Цискаридзе и команда: Татьяна Удаленкова, Людмила Ковалева, Наталия Янанис, Марина Васильева, Людмила Комолова
«Манеж»
Директор Анна Ялова и команда: Анастасия Букреева, Ярослав Грабельский, Евгения Фадеева, Антон Оконешников, Анастасия Юдина, Юлия Сталь, Ангелина Рубан, Сергей Мардарь, Ольга Романова, Александра Флоренская, Богдан Хилько
Русский музей
Генеральный директор Алла Манилова и команда: Денис Селянин, Алла Бережная, Александр Боровский, Ольга Бабина, Анна Цветкова, Григорий Голдовский
Музей-заповедник «Петергоф»
Генеральный директор Роман Ковриков и команда: Елена Бортникова, Татьяна Сясина, Роман Ковриков, Анна Зарубина, Нино Вахания
«Антон тут Рядом»
Создатель Любовь Аркус и команда: Алена Лазутина, Анастасия Ермолаева, Даля Дома, Андрей Цырцанов, Сергей Тиснек, Елена Фильберт, Катерина Чуракова, Полина Толстова, Алевтина Грунтовская, Юлия Зубцова, Денис Сироткин
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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