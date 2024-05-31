«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

14 июня в «Лахта Центре» «Собака.ru» проведет премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». В 19-ый раз мы вручим статуэтки пятидесяти выдающимся людям из разных областей: от моды до бизнеса. Этим героям редакция посвятит весь июнь — коллекционный номер журнала, который выйдет 6 июня, специальный раздел на сайте и саму премию. Петербург должен знать в лицо тех, без кого невозможно представить город. Восхищаемся и рукоплещем вместе!
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.
За восемнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. Да и сама премия пережила многое: от традиционного награждения лауреатов до формата «Нецеремонии», камерных встреч и ужинов в Zoom. Офлайн мы собирались в Левашовском хлебозаводе, «Севкабель Порту», Летнем саду, Мариинском театре, на Новой сцене Александринского театра, в «Сибур-арене», в особняке Марии Потоцкой, в Елагиноостровском дворце.
Статуэтки для лауреатов премии «ТОП50», созданные из переработанного стекла Solid Water
2024 год, конечно, не станет исключением — мы вновь встретимся в громкой локации и вручим легендарные статуэкти пятидесяти лауреатам. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр и шоу». На сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой.
Коллекционный июньский номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» традиционно посвящен всем героям премии. Редакция опубликует пятьдесят интервью и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях: заброшенных особняках, дворцах, внутри памятников конструктивизма и буржуазного романтизма. Не пропустите!
А сейчас давайте вспомним обложки и лауреатов премии прошлых лет.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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