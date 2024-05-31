«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.

За восемнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. Да и сама премия пережила многое: от традиционного награждения лауреатов до формата «Нецеремонии», камерных встреч и ужинов в Zoom. Офлайн мы собирались в Левашовском хлебозаводе, «Севкабель Порту», Летнем саду, Мариинском театре, на Новой сцене Александринского театра, в «Сибур-арене», в особняке Марии Потоцкой, в Елагиноостровском дворце.