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«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

14 июня в «Лахта Центре» «Собака.ru» проведет премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». В 19-ый раз мы вручим статуэтки пятидесяти выдающимся людям из разных областей: от моды до бизнеса. Этим героям редакция посвятит весь июнь — коллекционный номер журнала, который выйдет 6 июня, специальный раздел на сайте и саму премию. Петербург должен знать в лицо тех, без кого невозможно представить город. Восхищаемся и рукоплещем вместе!

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.

За восемнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. Да и сама премия пережила многое: от традиционного награждения лауреатов до формата «Нецеремонии», камерных встреч и ужинов в Zoom. Офлайн мы собирались в Левашовском хлебозаводе, «Севкабель Порту», Летнем саду, Мариинском театре, на Новой сцене Александринского театра, в «Сибур-арене», в особняке Марии Потоцкой, в Елагиноостровском дворце.

Статуэтки для лауреатов премии «ТОП50», созданные из переработанного стекла Solid Water

Статуэтки для лауреатов премии «ТОП50», созданные из переработанного стекла Solid Water

2024 год, конечно, не станет исключением — мы вновь встретимся в громкой локации и вручим легендарные статуэкти пятидесяти лауреатам. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр и шоу». На сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой.

Коллекционный июньский номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» традиционно посвящен всем героям премии. Редакция опубликует пятьдесят интервью и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях: заброшенных особняках, дворцах, внутри памятников конструктивизма и буржуазного романтизма. Не пропустите!

А сейчас давайте вспомним обложки и лауреатов премии прошлых лет.

Июнь 2023 Все лауреаты — здесь

Июнь 2023

Все лауреаты — здесь

Июнь 2022 Все лауреаты — здесь

Июнь 2022

Все лауреаты — здесь

Июнь 2021 Все лауреаты — здесь

Июнь 2021

Все лауреаты — здесь

Июнь 2020 Все лауреаты — здесь

Июнь 2020

Все лауреаты — здесь

Июнь 2019 Все лауреаты — здесь

Июнь 2019

Все лауреаты — здесь

Июнь 2018 Все лауреаты — здесь

Июнь 2018

Все лауреаты — здесь

Июнь 2017 Все лауреаты — здесь

Июнь 2017

Все лауреаты — здесь

Июнь 2016 Все лауреаты — здесь

Июнь 2016

Все лауреаты — здесь

Июнь 2015 Все лауреаты — здесь

Июнь 2015

Все лауреаты — здесь

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк  — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной  техники

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

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