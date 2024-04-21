Петербург вошел в число российских городов с самым высоким уровнем жизни

В целом по России итоговый индекс качества жизни в первом квартале 2024 года заметно вырос против показателей конца предыдущего года. Его значение увеличилось до 97 пунктов. Такие данные привела «Российская газета» со ссылкой на специалистов Финансового университета при правительстве РФ. Выросла самооценка материального благополучия россиян, снизилась конфликтность общественных отношений, улучшилась оценка экологической среды, медицинского обслуживания, а также образования. Заметное снижение оценок произошло только по одному показателю — доступности недвижимости.

Данные для составления рейтинга получены в ходе опросов жителей российских городов. Их просят оценить качество жизни по ряду показателей. Среди них — уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и образования, экологическая ситуация. Также принимаются в расчёт желание населения уехать в другой город, уровень тревожности, а также протестная активность.

В апреле Петербург стал вторым в мировом рейтинге по росту цен на элитное жилье. В 2022 году город занимал только 80 строчку в списке самых динамично развивающихся городов мира с точки зрения роста цен на элитную недвижимость.