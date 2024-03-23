18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Количество погибших в ходе теракта достигло 133 человек

В СК РФ отметили, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Всего же, по данным МЧС, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пострадали 152 человека.

«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются », — сообщает Следственный комитет.

На данный момент установлены имена 41 погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле». При этом губернатор Московской области считает, что это число может значительно вырасти.

Также известно, что 44 человека, в том числе 2 детей, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», находятся в тяжелом состоянии, 16 из них — в крайне тяжелом, передает ТАСС

Мы продолжаем следить за событиями

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: