Количество погибших в ходе теракта достигло 133 человек

Всего же, по данным МЧС, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пострадали 152 человека.



«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются », — сообщает Следственный комитет.

На данный момент установлены имена 41 погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле». При этом губернатор Московской области считает, что это число может значительно вырасти.

Также известно, что 44 человека, в том числе 2 детей, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», находятся в тяжелом состоянии, 16 из них — в крайне тяжелом, передает ТАСС

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