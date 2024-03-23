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Хинштейн: двое из предполагаемых подозреваемых в теракте задержаны, остальных разыскивают

По словам депутата Госдумы автомобиль Renault, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области.

«Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — написал чиновник в своих социальных сетях.

Он также сообщил о том, что в салоне Renault был найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана. 

Пресс-служба Кремля заявляет, что директор ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Сейчас ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.

«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»», — сообщил Следственный комитет России.

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