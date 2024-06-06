Самые красивые витражи в метро Петербурга — выбор искусствоведа Татьяны Княжицкой

Метро в разных городах России с полной уверенностью можно назвать музеем витражей советского и постсоветского времени — именно на станциях представлена значительная коллекция крупномасштабных полотен. Специально для «Собака.ru» кандидат искусствоведения, руководитель волонтерского проекта «Витражи в России» Татьяна Княжицкая рассказывает о шести самых интересных витражах в метро Петербурга: полет в космос, древнегреческие мифы и русская тройка.
«Гостиный двор»
Вестибюль станции метро «Гостиный двор» — традиционное место встреч для горожан многих поколений. Этот интерьер появился в старинном здании Гостиного двора в 1967 году, когда со стороны дворового фасада был пристроен дополнительный объем для выхода со станции метрополитена.
Стена на площадке над эскалаторами целиком заполнена блоками стекла густых звучных цветов: ярко-алые, темно-синие, голубые, бесцветные с вкраплениями изумрудно-зеленого и солнечно-желтого. Это — витраж советской эпохи. Его автор — художник-монументалист Александр Королев. Сюжет — расстрел мирной демонстрации 3 июля 1917 года. Событие произошло рядом — на перекрестке Невского проспекта и Садовой.
Если отрешится от конкретных событий, станет ясно, что сюжет — о сопротивлении. В стране происходит нечто, что идет вразрез с жизненными интересами и ценностями многих людей. Они вышли на улицы города, чтобы сказать о своем несогласии верхушке, но власть ответила расстрелом. Искореженные тела на мостовой, мать с обвисшим ребенком на руках — нет трагичнее картины. На среднем и дальнем плане видна толпа живых разгневанных людей с почерневшими от горя глазами и лицами, идущая на смену павшим. Мы не знаем, кто этот человек в фуражке в самом центре картины — и живой ли это или уже посмертный образ павшего героя. Он машет рукой, зовет вставать, идти и не бояться. Все знают, чем закончилась история — народ победил и установил свои порядки.
Весь образный строй витража подчинен выражению содержания: много напряженных цветовых контрастов, мало деталей из конкретного исторического контекста, доминирование черного — цвета горя, символа траура. Любителям изящного стиля модерн может быть трудно принять брутальную красоту этого искусства — нет в нем акварельной нежности эпохи. По своему назначению это стекло находится в более близком родстве с каменной кладкой, чем с тонкими стеклами оконных заполнений начала ХХ века. Такие литые витражи не украшают стены, а являются стеной. Монументальное полотно не рассчитано на контакт с близкого расстояния — произведение ведет диалог не с одним человеком, а с целым народом.
«Новочеркасская»
Изначально станция «Новочеркасская» строилась как «Красногвардейская», переименовали ее только в 1992 году вместе с одноименным проспектом. Над эскалаторами в верхнем вестибюле станции расположен витраж «Побеждающая революция» — первый с искусственной подсветкой на станциях петербургского метрополитена. Он выполнен в 1985 году художниками Василием Гусаровым и Валентином Лекановым.
Первоначальная тема оформления интерьеров вестибюля — борьба отрядов Красной Гвардии за Советскую власть. Она отражена и в трехчастном витраже. В центральной части вьется телеграфная лента с надписью «Да здравствует революция 1917 года, рабочие, солдаты и крестьяне». В левом и правом панно изображены человеческие фигуры в действии: бегут, стреляют, слушают оратора. Эти люди напоминают кадры из исторической кинохроники. Время грандиозных витражей с героическими персонажами, поднимающими народ на великие свершения, прошло. В жизни страны 1985 год отмечен началом Перестройки — кардинальные перемены в политике и экономике меняли курс страны, и идейное содержание искусства следовало за этими переменами.
Цвета витража яркие, открытые, ограничены красным, желтым и зеленым. Эта характерная для советских витражей скупость на оттенки не всегда объясняется замыслом художника, чаще — отсутствием стекол нужного цвета. Долго время советская стекольная промышленность выпускала только так называемое «сигнальные» стекла, то есть те, что использовали для светофоров на железной дороге — красный, желтый, зеленый и синий.
«Лиговский проспект»
Витражи на «Лиговском проспекте» расположены в надземной и подземной части вестибюля. При открытии станции в 1991 году их было больше, но часть пришла в негодность и во время ремонта 2014 года не была восстановлена. Все сохранившиеся имеют абстрактно-геометрический характер, выполнены в единой стилистике и цветовой гамме по проекту Павла Ковалева из творческой мастерской академика Мыльникова.
Открытие станции пришлось на тот год, когда была принята декларация о прекращении существования СССР. Невнятная тематика витражей, которые имеют исключительно декоративный характер, отражает настроения и идеологическую «пустоту» исторического периода.
«Чкаловская»
Оформление интерьеров «Чкаловской», открытой в 1997 году, посвящено большой мечте человечества — грезам о полете. Станция названа в честь Валерия Чкалова — советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза.
Тему освоения неба поддерживают два стеклянных панно, созданные художником Владимиром Хвостиком в 1997 году. Со стороны эскалаторного спуска перед входом на платформу находится небольшой круглый витраж «Икар». Икар — мифологический персонаж, впервые попытавшийся подняться в воздух на искусственных крыльях. Он изображен в виде стилизованной фигуры человека-птицы на фоне цветных стекол. Когда включена подсветка, силуэт Икара выглядит темным пятном, как это бывает, если смотреть на объекты напротив солнца. На восприятие витража влияет и продуманная пространственная иллюзия: когда пассажир спускается вниз, Икар над ним будто взмывает в верх. Этот сюжет открывает череду попыток человечества покорить небо.
Второй витраж — в торце перронного зала — завершает изображением «Мечта человека», олицетворяющим полет в космос. В плакатно-графической манере автор раскрывает саму идею полета: на голове угадывается шлем, руки раскинуты словно крылья, фигура в отрыве от земли несется сквозь звездный поток. Это — воплощение легкости и преодоления гравитации. Образ современный для того времени и в тоже время узнаваемый, так как в его основе — витрувианский человек Леонардо да Винчи с идеальными пропорциями тела.
«Парнас»
Станция была открыта для пассажиров в 2006 году. Здесь пять витражей, созданных коллективом авторов: Александром Быстровым, Егором Быстровым, Григорием Гукасовым, Сергеем Хваловым. Выполнены в комбинированной технике: фрагменты цветного стекла с росписью собраны на свинцовый профиль.
Тематика определяется названием «Парнас». В Греции расположена одноименная священна гора Парнас, где, согласно мифам, жил бог Аполлон с музами — покровительницами искусств. В европейской культуре Парнас стал олицетворением места обитания поэтов и вообще деятелей искусства. Начиная с эпохи Возрождения в парках и садах знати строились невысокие горы с площадкой на вершине, символизирующие Парнас. В окрестностях Петербурга такие искусственные насыпные холмы тоже есть. Один из них, высотой в 60 метров, находится в Шуваловском парке. От этой горы получила свое название окружающая его местность, и — позже — станция метро.
Витражи здесь — иллюстрации к древнегреческим мифам: «Колесница Гелиоса», «Ника», «Похищение Европы», «Аргонавты». Все выполнены в ярких, солнечно-желтых тонах, производят радостное впечатление. В них использованы разнообразные по фактуре и колористическим нюансам стекла, что придает особенную нарядность. С начала нулевых в России появилось в продаже цветное стекло заграничного производства. Ассортимент был очень широким, поэтому с этого времени мастера художественного стеклоделия не испытывали проблем с поиском подходящих материалов для работы.
«Волковская»
К югу от Обводного канала когда-то протекала река Волковка, а на ее берегах стояла деревня Волково. Топонимика мест осталась в названии кладбища, проспекта и станции метро, открывшейся для пассажиров в 2008 году.
В интерьере наземного вестибюля использован прием размещения витража во всю стену над эскалаторным ходом. Полотно выполнено художниками Александром и Егором Быстровыми в свинцово-паечной технике. В основе лежит сюжет романтической новеллы: зимний вечер, запоздавшие ездоки на лесной дороге, нападение стаи голодных волков, отвага молодого человека и испуг барышни. Но главный герой сцены — возница, управляющий тройкой лошадей, только от его удали зависит спасение людей. Произведение отсылает к широкому кругу текстов в русской культуре. Одно из них — поэма Гоголя «Мертвые души» со знаменитым фрагментом: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства...». Тройка — национальный символ России, поддерживающий национальную идентичность.
Фото: Сергей Васильев, Татьяна Княжицкая, Евгений Бушнев
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