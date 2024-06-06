Самые красивые витражи в метро Петербурга — выбор искусствоведа Татьяны Княжицкой

Если отрешится от конкретных событий, станет ясно, что сюжет — о сопротивлении. В стране происходит нечто, что идет вразрез с жизненными интересами и ценностями многих людей. Они вышли на улицы города, чтобы сказать о своем несогласии верхушке, но власть ответила расстрелом. Искореженные тела на мостовой, мать с обвисшим ребенком на руках — нет трагичнее картины. На среднем и дальнем плане видна толпа живых разгневанных людей с почерневшими от горя глазами и лицами, идущая на смену павшим. Мы не знаем, кто этот человек в фуражке в самом центре картины — и живой ли это или уже посмертный образ павшего героя. Он машет рукой, зовет вставать, идти и не бояться. Все знают, чем закончилась история — народ победил и установил свои порядки.

Весь образный строй витража подчинен выражению содержания: много напряженных цветовых контрастов, мало деталей из конкретного исторического контекста, доминирование черного — цвета горя, символа траура. Любителям изящного стиля модерн может быть трудно принять брутальную красоту этого искусства — нет в нем акварельной нежности эпохи. По своему назначению это стекло находится в более близком родстве с каменной кладкой, чем с тонкими стеклами оконных заполнений начала ХХ века. Такие литые витражи не украшают стены, а являются стеной. Монументальное полотно не рассчитано на контакт с близкого расстояния — произведение ведет диалог не с одним человеком, а с целым народом.

«Новочеркасская»