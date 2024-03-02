В жилой дом на Пискаревском проспекте прилетел беспилотник. Рассказываем, что известно к этому часу

Рано утром в Красногвардейском районе Петербурга прогремел взрыв. Жители северной части города услышали грохот около 7:00, перед этим в небе были звуки гула, затем появилась яркая вспышка. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
В квартирах после взрыва начался пожар, из здания эвакуировали 100 человек. На кадрах, которые стали появляться в социальных сетях видно, что повреждения получил как минимум один подъезд, а по двору разбросаны обломки.
Ситуацию прокомментировал губернатор города Александр Беглов. «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Одна из приоритетных задач - оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Изначально в СМИ появлялась информация о том, что во Всеволожском районе ищут второй БПЛА. Но по данным «Фонтанки», летевший на Петербург беспилотник был один, информация о втором аппарате не подтвердилась.
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