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Многоэтажка в Петербурге пострадала от удара беспилотника, 6 человек обратились за медпомощью — что известно к этому часу?

Рано утром в субботу в многоэтажном доме на Пискаревском проспекте прогремел взрыв. СМИ со слов очевидцев сообщили о попадании в здание беспилотника. Предварительно сообщалось о том, что обошлось без пострадавших, однако позднее появилась информация о шести жителях, обратившихся за медицинской помощью. Рассказываем, что известно к этому часу.  

Что случилось?

В районе 7:10 утра в субботу жители Пискаревского проспекта услышали мощный взрыв. Чуть позднее, около 8 утра, на новостных лентах появились сообщения о попадании беспилотника в жилой дом на севере Петербурга. Практически сразу СМИ стали публиковать фото и видео с места событий, снятые очевидцами. 

На снимках видны выбитые окна, разбросанные по двору фрагменты фасада. На видеозаписях можно различить повреждения в нескольких квартирах и огонь как минимум на одном из этажей здания. Примерно через 15 минут издание Mash сообщило о том, что в результате случившегося пострадали 5 квартир, позднее канал Shot написал о повреждениях в 15 квартирах и эвакуации 100 жителей. 

«Такое ощущение, что все посыпалось. Звук — именно взрыв, — приводит издание «Фонтанка» слова одной из жительниц дома 161 по Пискаревскому проспекту. — Пожарные прилетели будто за три секунды. Нас стали эвакуировать». 

Позднее районные власти уточнили, что пострадать могли порядка 250 квартир. «В связи с чрезвычайной ситуацией на территории МО «Полюстрово» создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. На данный момент на территории квартала работают все специальные службы. Самый пострадавший дом — Пискаревский, 161. Предварительно, у нас там пострадало более 50 квартир. По остальным пострадавшим домам: общее количество пострадавших квартир мы даем где-то в пределах 200», — приводит «Фонтанка» слова заместителя главы администрации Красногвардейского района Петербурга Виталия Ярославлева.

Что известно о пострадавших?

В первых сообщениях, которые стали приходить с утра в субботу, говорилось о том, что в результате случившегося пострадавших нет. При этом журналисты оговаривались, что это предварительные данные.  

В 9:05 в официальном Telegram-канале губернатора Петербурга Александра Беглова появилось сообщение о случившемся. В нем говорилось о том, что жертв нет, повреждено остекление двух балконов, а жители поврежденных квартир эвакуированы.  

«На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств», — говорилось в сообщении. Факт прилета беспилотника в сообщении не упоминался. Также не было сказано о наличии или отсутствии пострадавших. 

Позднее, около 11 утра появилось сообщение Комитета по здравоохранению города. Согласно нему, после случившегося на месте работало 6 бригад скорой помощи, в том числе 2 реанимационных. 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Из сообщения в Telegram-канале ведомства:

На месте происшествия на Пискаревском проспекте  работали 6 выездных бригад скорой медицинской помощи. В том числе - 2 реанимационных.  Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков. 

За помощью к специалистам с жалобами на переживаемый стресс обратилось  6 человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами стрессовой реакции.

Как сообщила «Фонтанка», эвакуированных жителей дома разместили в близлежащем детском саду. Журналисты издания также отметили, что, по предварительным данным, в наиболее пострадавшей квартире никто не живет, она принадлежала женщине, умершей еще в 2023 году. 

После полудня стало известно, что в детский сад, где расположились эвакуированные жители пострадавшего дома приехал губернатор Александр Беглов. В беседе с людьми он отметил, что пока рано делать выводы о причинах взрыва, а также, по сообщению «Фонтанки» сообщил, что город надежно защищен. 

Также владельцам пострадавших квартир пообещали компенсации и устранение повреждений за счет города. Кроме того, власти взялись произвести оценку повреждений машин, чтобы собственники автомобилей могли урегулировать вопросы со страховыми компаниями. 

Что еще известно?

Вскоре после случившегося в СМИ стали появляться две основные версии случившегося. По одной из них, целью беспилотника могла быть близлежащая ТЭЦ. Однако это сообщение высказывалось, в основном очевидцами. 

Значительно чаще фигурирует другое объяснение — что целью БПЛА могла быть нефтебаза «Ручьи», которая находится менее чем в километре от пострадавшей постройки. 

Также издание 47news сообщало о том, что ночью к Петербургу летело два беспилотника. Однако потом оно же опровергло это сообщение. 

Также уточняется, что аэропорт Пулково работает в штатном редиме: отмен или задержек рейсов не зафиксировано. 

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