Многоэтажка в Петербурге пострадала от удара беспилотника, 6 человек обратились за медпомощью — что известно к этому часу?

Что случилось?

В районе 7:10 утра в субботу жители Пискаревского проспекта услышали мощный взрыв. Чуть позднее, около 8 утра, на новостных лентах появились сообщения о попадании беспилотника в жилой дом на севере Петербурга. Практически сразу СМИ стали публиковать фото и видео с места событий, снятые очевидцами.

На снимках видны выбитые окна, разбросанные по двору фрагменты фасада. На видеозаписях можно различить повреждения в нескольких квартирах и огонь как минимум на одном из этажей здания. Примерно через 15 минут издание Mash сообщило о том, что в результате случившегося пострадали 5 квартир, позднее канал Shot написал о повреждениях в 15 квартирах и эвакуации 100 жителей.

«Такое ощущение, что все посыпалось. Звук — именно взрыв, — приводит издание «Фонтанка» слова одной из жительниц дома 161 по Пискаревскому проспекту. — Пожарные прилетели будто за три секунды. Нас стали эвакуировать».

Позднее районные власти уточнили, что пострадать могли порядка 250 квартир. «В связи с чрезвычайной ситуацией на территории МО «Полюстрово» создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. На данный момент на территории квартала работают все специальные службы. Самый пострадавший дом — Пискаревский, 161. Предварительно, у нас там пострадало более 50 квартир. По остальным пострадавшим домам: общее количество пострадавших квартир мы даем где-то в пределах 200», — приводит «Фонтанка» слова заместителя главы администрации Красногвардейского района Петербурга Виталия Ярославлева.