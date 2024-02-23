Сад Хаяо Миядзаки и мастерская «Небесного театра» исчезли с Гатчинской улицы

«Мы не бросим этот проект, чтобы не случилось», — сказано в официальном канале проекта. Инициатор и руководитель театра Илья Лошаков рассказал журналистам, что информация о новом расположении мастерской пока держится в тайне. Сейчас на новом месте уже идет ремонт.

Изначально сад Миядзаки появился летом 2021-го на Биржевой линии, 12. Участники проекта расписали стены, поставили декоративные ворота в виде японских торий, высадили много новых растений. Но после пожара в 2022 году сад открылся на Гатчинской улице.

Предлагаем вам перечитать наше интервью с инициатором создания сада Ильей Лошаковым.