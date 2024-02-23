Сад Хаяо Миядзаки и мастерская «Небесного театра» исчезли с Гатчинской улицы

Проект покинул привычное место на Петроградской стороне. Но не спешите огорчаться, для художников и артистов уже нашли новое место, где можно будет также расписать стены и создать творческое пространство.
«Мы не бросим этот проект, чтобы не случилось», — сказано в официальном канале проекта. Инициатор и руководитель театра Илья Лошаков рассказал журналистам, что информация о новом расположении мастерской пока держится в тайне. Сейчас на новом месте уже идет ремонт.
Изначально сад Миядзаки появился летом 2021-го на Биржевой линии, 12. Участники проекта расписали стены, поставили декоративные ворота в виде японских торий, высадили много новых растений. Но после пожара в 2022 году сад открылся на Гатчинской улице.
Предлагаем вам перечитать наше интервью с инициатором создания сада Ильей Лошаковым.
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