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В Петербурге установили закладной камень будущего памятника Анатолию Кони

Он появится перед главным фасадом Российской национальной библиотеки в честь 180-летия со дня рождения юриста и литератора. Статую откроют в июне в дни проведения Международного юридического форума.

«Сегодня исполняется 180 лет со дня рождения великого российского юриста, литератора и ученого Анатолия Федоровича Кони. Вся его жизнь и деятельность были связаны с нашим любимым городом. Я хочу заверить всех, что в июне этого года, когда в Петербурге будет проходить Международный юридический форум, мы откроем памятник этому великому человеку», — заявил на церемонии министр юстиции России Константин Чуйченко.

Анатолий Кони ввел в практику юриспруденции важнейшее понятие «Судебная этика"» касающееся тех этапов судопроизводства, которые связаны с вынесением приговора. Особого внимания в его творчестве также заслуживают «Воспоминания о деле Веры Засулич», связанные с обстоятельствами судебного процесса 1878 года, когда суд присяжных под председательством Кони вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова.

В конце января с причала Дворцового моста пропали знаменитые статуи львов. Скульптурам потребовался ремонт после того, как их испортили вандалы.

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