В Петербурге установили закладной камень будущего памятника Анатолию Кони

«Сегодня исполняется 180 лет со дня рождения великого российского юриста, литератора и ученого Анатолия Федоровича Кони. Вся его жизнь и деятельность были связаны с нашим любимым городом. Я хочу заверить всех, что в июне этого года, когда в Петербурге будет проходить Международный юридический форум, мы откроем памятник этому великому человеку», — заявил на церемонии министр юстиции России Константин Чуйченко.

Анатолий Кони ввел в практику юриспруденции важнейшее понятие «Судебная этика"» касающееся тех этапов судопроизводства, которые связаны с вынесением приговора. Особого внимания в его творчестве также заслуживают «Воспоминания о деле Веры Засулич», связанные с обстоятельствами судебного процесса 1878 года, когда суд присяжных под председательством Кони вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова.

В конце января с причала Дворцового моста пропали знаменитые статуи львов. Скульптурам потребовался ремонт после того, как их испортили вандалы.