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В Петербурге заметили необычное природное явление. В городе выпали осадки в виде снежных игл

Снег необычной формы заметили горожане сегодня утром. Такая форма снежинок образовалась из-за особых температурных условий.

Снежинки редкого вида в Удельном парке заметил фотограф Антон Кубышкин. Снимки природного явления он опубликовал в ВК-сообществе «Грибы и грибники СПб». «Снег сегодня был длинный. Да, да, именно длинный! При разных температурных условиях формируются разные снежинки. Бывает, что получаются длинные столбики льда, а бывает что кружочки. Может, я просто невнимателен к снегу, но выглядит очень необычно для меня», — пишет автор кадров.

«Это мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, образующиеся в морозную погоду. Часто ледяные иглы образуют в ночное время или в сумерках красивые светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо», — цитирует специалиста «ФОБОСА» Михаила Леуса издание «Фонтанка».

Вчера мы рассказывали о том, что в Петербурге растопили рекордное количество снега. К началу февраля снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли свыше 2,5 млн кубометров снега. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

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