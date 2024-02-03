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В Петербурге растопили рекордное количество снега

К началу февраля снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли свыше 2,5 млн кубометров снега. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Наибольшее число снега принял снегоплавильный пункт на Мебельной улице, который удерживает лидерство. За текущий сезон сюда поступило 336 тысяч кубометров снега, что подчеркивает активность горожан в утилизации снежных отложений.

Процесс утилизации снега имеет важное значение для экологии города, поскольку он способствует сокращению засоров в канализационных системах. На снегоплавильных пунктах, песок и мусор, собранные вместе со снегом, осаждаются в отстойниках и, впоследствии, вывозятся на специальные полигоны, предотвращая загрязнение водных ресурсов.

Напомним, что в конце января Петербург накрыли рекордные снегопады. 20 января, на центральной метеостанции зафиксировали сугроб в 45 см. Это больше, чем в 2010 и 2019 годах, когда город замело на 43 и 40 см соответственно.

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