Барочная колокольня Николо-Богоявленского морского собора, набережная в Ржевском лесопарке: что открыли в Петербурге

Колокольня Николо-Богоявленского морского собора

Никольская площадь, 1/3

В январе впервые за 60 лет отреставрировали важный памятник елизаветинского барокко — колокольню Николо-Богоявленского морского собора. Вокруг главной судоверфи — Адмиралтейства — жизнь кипела с основания Петербурга. За ней селились матросы и морские артиллеристы, а административным центром района стал Морской полковой двор с деревянной церковью в честь Николая Чудотворца, покровителя моряков. Когда храм обветшал, вместо него в 1758 году по указу Елизаветы Петровны возвели каменный: здание спроектировал главный архитектор Адмиралтейств-коллегии и мастер елизаветинского барокко Савва Чевакинский. Изящный пятиглавый барочный собор с позолоченными куполами и ажурными крестами стал настоящей редкостью для Петербурга — в то время храмы в городе на Неве строили в основном одноглавые, по образу собора в Петропавловской крепости. Рядом возвели 54-метровую трехъярусную колокольню с граненым куполом и одним из лучших наборов колоколов, отлитых в Москве на заводе купца Мозжухина.

Никольский собор пережил все: Октябрьскую революцию, национализацию, Великую Отечественную войну. Последний раз его ремонтировали в 1956 году и вот только в 2021-м взялись заново восстанавливать архитектурное убранство под контролем КГИОП: усилили перекрытия, привели в порядок капители и коринфские ордера колонн, головки херувимов, лепной орнамент и факелы-светильники. Настоящей сенсацией стала реставрация светового фонаря (особого помещения под куполом) из сосны, обшитого лиственницей, — сегодня это одна из старейших сохранившихся деревянных конструкций в Петербурге. Идем смотреть на старейший деревянный световой фонарь и купол с сусальным золотом!