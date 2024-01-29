Барочная колокольня Николо-Богоявленского морского собора, набережная в Ржевском лесопарке: что открыли в Петербурге

Новый проект транзитного трудоустройства с вегетарианским стрит-фудом и цветами от команды «Простых вещей», пространство в образцовом Красногвардейском, памятник елизаветинского барокко, гастрономическая точка притяжения в Песках: «Собака.ru» подводит промежуточные итоги зимы и рассказывает о первых запусках 2024-го (и конца 2023-го!).
Колокольня Николо-Богоявленского морского собора
Никольская площадь, 1/3
В январе впервые за 60 лет отреставрировали важный памятник елизаветинского барокко — колокольню Николо-Богоявленского морского собора. Вокруг главной судоверфи — Адмиралтейства — жизнь кипела с основания Петербурга. За ней селились матросы и морские артиллеристы, а административным центром района стал Морской полковой двор с деревянной церковью в честь Николая Чудотворца, покровителя моряков. Когда храм обветшал, вместо него в 1758 году по указу Елизаветы Петровны возвели каменный: здание спроектировал главный архитектор Адмиралтейств-коллегии и мастер елизаветинского барокко Савва Чевакинский. Изящный пятиглавый барочный собор с позолоченными куполами и ажурными крестами стал настоящей редкостью для Петербурга — в то время храмы в городе на Неве строили в основном одноглавые, по образу собора в Петропавловской крепости. Рядом возвели 54-метровую трехъярусную колокольню с граненым куполом и одним из лучших наборов колоколов, отлитых в Москве на заводе купца Мозжухина.
Никольский собор пережил все: Октябрьскую революцию, национализацию, Великую Отечественную войну. Последний раз его ремонтировали в 1956 году и вот только в 2021-м взялись заново восстанавливать архитектурное убранство под контролем КГИОП: усилили перекрытия, привели в порядок капители и коринфские ордера колонн, головки херувимов, лепной орнамент и факелы-светильники. Настоящей сенсацией стала реставрация светового фонаря (особого помещения под куполом) из сосны, обшитого лиственницей, — сегодня это одна из старейших сохранившихся деревянных конструкций в Петербурге. Идем смотреть на старейший деревянный световой фонарь и купол с сусальным золотом!
Председатель КГИОП:
«Работа была масштабной и позволила реставраторам добраться в том числе до деревянной основы колокольни (кстати, когда вскрыли металлическую обшивку фонаря, обнаружили под ней живых жуков-древоточцев!). Серьезно пришлось поработать с колоннами: внутри них находится металлический стержень, обложенный кирпичом, а из-за того, что металл при изменении температуры расширяется и усаживается, архитектурные конструкции потрескались, часть пришлось перебирать. В плохом состоянии были факелы-светильники на фасадах, которые в советское время заменили на бетонные. Один даже упал во время подготовки к реставрации, но, к счастью, обошлось без жертв. Одной из самых сложных работ стало водружение подлинного 180-килограммового креста: после реставрации его подняли лебедкой на высоту около 20 метров, а затем мастера вручную устанавливали на верхний 25-й ярус, что заняло почти неделю».
«Ладожская»
Заневский проспект, 69
Кажется, одним из самых долгожданных запуском января для петербуржцев стала станция метро «Ладожская» — с 30 января открыли после капитального ремонта. За 11 месяцев там обновили облицовку стен, покрытие пола и светильники. Заменили все четыре эскалатора и восстановили гидроизоляцию наклонного хода. На входе поменяли двери, сделав отдельный проход для маломобильных людей.
«Теплица»
набережная Фонтанки, 96
Растем вместе! Рядом с инклюзивным кафе «Огурцы» в декабре официально заработала «Теплица» — проект транзитного трудоустройства для людей с ментальной инвалидностью во главе с Машей Грековой, основательницей «Простых вещей». В одной локации объединились мастерская флористики и цветочный магазин, вегетарианский стрит-фуд и пункт обучения и трудоустройства, где люди с особенностями психики и интеллекта могут пройти курсы бариста, повара и флориста и поработать с профессионалами своего дела. Раз в полгода команда проекта планирует выпускать ребят и устраивать их в новые заведения. Идем сюда за азиатским хот-догом (вешенки, соус терияки и сладкий чили!) и горячим напитком на основе черники, кардамона и лайма.
BackYard
Херсонская улица, 43/12
Новая гастрономическая точка притяжения в Песках! В декабре двух минутах ходьбы от метро «Площадь Александра Невского» открыли пространство BackYard. На площади более тысячи квадратных метров получили прописку заведения с акцентом на азиатскую, грузинскую, итальянскую, ближневосточную кухни, а также кофейни, винный магазин и бар, корнер с бабл ти и цветочная лавка: Kuta Bakery, Мцвели, Chicha San Chen, Sapiens, Ossu, Bolshecoffee Roasters, Roots Flowers, Lavina и другие.
Набережная реки Лапки
напротив Коммуны, 40
Красногвардейский район с точки зрения развития в последние годы — образцово-показательный: взять хотя бы очевидную реинкарнацию библиотек и удобные общественные пространства. В декабре как раз открыли новую благоустроенную набережную в Ржевском лесопарке: удобные пешеходные дорожки, качели, маяк, смотровые площадки со спусками к воде, спортивная и детская зоны, места для рыбаков. Изюминкой стала всесезонная катальная горка со спусками для взрослых и детей.
Атомная подводная лодка «К‑3»
В конце декабря в Музее военно-морской славы открыли главный экспонат — первую атомную советскую подводную лодку «К-3». Более пяти месяцев объект реставрировали, воссоздавали утраченные приборы и детали, адаптировали пространство. Сегодня внутри расположена экспозиция об истории проектирования и создания «К-3»: от идеи ядерной установки до навигационных комплексов, а также подвигов экипажей. Большая часть выставки интерактивная: лишь избранные артефакты находятся под стеклом — остальные можно потрогать и как следует разглядеть.
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