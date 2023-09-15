Зачем идти на фестиваль «Архитектон»? Отвечает куратор и арт-критик Лиза Савина

Выставка «Архитектон»

Экспозиция посвящена авторскому взгляду на архитектуру Петербурга через призму истории искусства и современных художественных практик и разделена на три смыслообразующие части: прошлое, настоящее и будущее. Прошлое представлено выставкой о наследии ленинградской архитектурной школы времен позднего СССР под кураторством историка Андрея Ларионова: отражение мировых трендов — от стереотипного интернационального стиля, через хай-тек и брутализм до постмодернизма.

Новому поколению архитекторов уделили внимание в разделе «Руина» проекта alterspb. Это экспозиция под кураторством архитектурного критика Владимира Фролова — комментарий к петербургскому художественному тексту: в 1923 году художник Павел Шиллинговский создал серию гравюр «Петербург. Руины и возрождение», представляющую картину величественного упадка имперской столицы. На выставке представлены десять размышлений о ценности прошлого и десять предположений о возможности нового.

Концепция Петербурга будущего отражена в мультисенсорной интерактивной инсталляции от SA lab и Gonzo: Research&Art — «Город с открытым кодом» — мультисенсорной интерактивной инсталляции от SA lab и Gonzo: Research&Art. Кураторами этой части стали архитектор Алина Черейская и арт-директор и фотограф Ксения Диодорова. Это игра о возможном развитии города. «Разговор о будущем Петербурга выстроен в виде интерактивной игры, в ее основе — личные истории жителей о местах города и том, как эти места изменятся под воздействием технологий. Истории дополняют иллюстрации, которые создали молодые архитекторы и нейросеть. Сопоставляя изображения с рассказами жителей, посетители выставки становятся соавторами образа будущего — такого желанного, но пока еще нереального», — рассказывает Алина Черейская в разговоре с «Собака.ru».

Центром выставки «Архитектон» является «кабинет архитектора» — в нем представлены рабочие инструменты и архитектурные реликвии зодчих.