Зачем идти на фестиваль «Архитектон»? Отвечает куратор и арт-критик Лиза Савина

До 17 сентября в ЦВЗ «Манеж» проходит фестиваль «Архитектон»: выставки, дискуссии, лекции от ведущих и молодых архитекторов. Специально для «Собака.ru» куратор и продюсер Лиза Савина советует, что обязательно стоит послушать и посмотреть там в эти выходные. Наш фаворит — выставка о прошлом, настоящем и будущем архитектуры Петербурга!
Выставка «Архитектон»
Экспозиция посвящена авторскому взгляду на архитектуру Петербурга через призму истории искусства и современных художественных практик и разделена на три смыслообразующие части: прошлое, настоящее и будущее. Прошлое представлено выставкой о наследии ленинградской архитектурной школы времен позднего СССР под кураторством историка Андрея Ларионова: отражение мировых трендов — от стереотипного интернационального стиля, через хай-тек и брутализм до постмодернизма.
Новому поколению архитекторов уделили внимание в разделе «Руина» проекта alterspb. Это экспозиция под кураторством архитектурного критика Владимира Фролова — комментарий к петербургскому художественному тексту: в 1923 году художник Павел Шиллинговский создал серию гравюр «Петербург. Руины и возрождение», представляющую картину величественного упадка имперской столицы. На выставке представлены десять размышлений о ценности прошлого и десять предположений о возможности нового.
Концепция Петербурга будущего отражена в мультисенсорной интерактивной инсталляции от SA lab и Gonzo: Research&Art — «Город с открытым кодом» — мультисенсорной интерактивной инсталляции от SA lab и Gonzo: Research&Art. Кураторами этой части стали архитектор Алина Черейская и арт-директор и фотограф Ксения Диодорова. Это игра о возможном развитии города. «Разговор о будущем Петербурга выстроен в виде интерактивной игры, в ее основе — личные истории жителей о местах города и том, как эти места изменятся под воздействием технологий. Истории дополняют иллюстрации, которые создали молодые архитекторы и нейросеть. Сопоставляя изображения с рассказами жителей, посетители выставки становятся соавторами образа будущего — такого желанного, но пока еще нереального», — рассказывает Алина Черейская в разговоре с «Собака.ru».
Центром выставки «Архитектон» является «кабинет архитектора» — в нем представлены рабочие инструменты и архитектурные реликвии зодчих.
Лиза Савина
Куратор и продюсер:
«Нескромно скажу: кажется, это лучшая выставка про архитектуру из тех, что я видела в России. У нас есть кабинет архитектора — кабинет редкостей, инсталляция, состоящая из реальных вещей архитекторов. (Наш куратор Мария Котляр объехала около 35 бюро и с большой любовью отобрала предметы для экспозиции). У нас есть невероятный по красоте раздел "Руина", где каждый день тает макет ДК Кирова, напоминая о том, что мы можем потерять; гравюры из альбома Шиллинговского 1923 года из коллекции Музея Академии Художеств. Самый важный раздел — исследование ленинградского модернизма куратора Андрея Ларионова. Это архитектурная графика, которая крайне редко экспонируется, а все сотни тысяч единиц хранения спрятаны в фондах музеев истории Петербурга и Академии художеств. Там можно увидеть редкие вещи, уцелевшие в частных семейных коллекциях. Кажется, это заявка на необходимость большого серьезного исследования советского периода, пока мы окончательного его не потеряли».
Что еще стоит посетить в выходные на «Архитектоне»? Выбор куратора Лизы Савиной
Лекция «Какой (и кому?) архитектор нужен через пять лет?»
16 сентября 13:30–14:45
Директор Архитектурной школы МАРШ, член Правления Союза московских архитекторов Никита Токарев расскажет о том, какие специалисты могут быть востребованы через несколько лет.
Турбопитчинг молодые бюро
16 сентября 15:00–16:15
О концепции и процессе создания объектов для выставки «Магистрали» расскажут авторы работ: Иван Казадаев («Zima»), Александр Черкашин и Петр Иванов («Полдень»), Лиза Малюшина, Катя Флейшер, Андрей Кустов, Женя Мороз
Борис Немцев, Василий Арсеньев-Сарэу, Михаил Червонный, Ира Кащеева и Лиза Михайлова.
Презентация «Провал»
17 сентября 16:30–17:45
Драмы, фарсы и трагедии — обратную сторону пути архитектора обсудят Андрей Воронов («Архтака»), Петр Советников («Katarsis»), Сергей Падалко (АМ «Витрувий и сыновья»), Станислав Горшунов («Гора») и Иван Кожин («Студия 44»). Модератор: Георгий Снежкин «Хвоя».
Дискуссия «У воды вне воды»
17 сентября 18:00–19:15
Яна Голубева («MLA+»), Алексей Онацко («Dreamersunired»), Олег Шапиро («Wowhaus»), Никита Явейн («Студия 44») и Евгений Подгорнов («Интерколумниум») обсудят: почему так сложно организовывать пространства у воды и мешают ли этому нормативы. Модератор: Алексей Лепорк («Эрмитаж»).
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