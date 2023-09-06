Активисты хотят восстановить арт-объект «Дракон» на детской площадке Васильевского острова

По словам организаторки проекта, скульптура, которая известна еще с 80-ых годов, нуждается в ремонте. На одной из голов у скульптуры огнедышащего дракона отвалилась челюсть. И теперь команда ищет человека, который смог бы челюсть слепить и смонтировать. С администрацией муниципального округа уже пообщались, там эту инициативу поддерживают. Как стать волонтером, можно узнать тут.

Детская площадка «Дракон» сделана художником-самоучкой Владимиром Трубаковым в восьмидесятых. Это «чудовище» из бетона на стальном каркасе длиной около семи метров и высотой почти три автором было спроектировано и построено практически в одиночку — помогали ему только студенты-добровольцы и местные жители.

Изначально «Дракон» был не просто арт-объектом, а еще и аттракционом: можно было залезть к нему в пасть и по узкому тоннелю, где помещался максимум десятилетний ребенок, проползти до выхода на брюхе. В девяностые бетон стал осыпаться, и чрево замуровали. Скульптура неоднократно меняла цвет: была желтой, красной и оригинальной зеленой.

Нынешние морды — работа двух других петербургских художников: Алексей Ган в 2016 году починил боковые головы, а Стас Багс на «Дне Тома Сойера» обновлял глаза и пасть аэрозольными красками, рисовл блики на шкуре.

Трубаков родился в 1947 году в маленькой карельской деревне Оппола, но еще в детстве переехал в Калининскую область, в деревню Смутиха, где его вырастила бабушка. Был разнорабочим и киномехаником, кузнецом-молотобойцем и плотником, электриком, шофером, но всегда мечтал об искусстве и самостоятельно учился резьбе по дереву и камню, а в итоге взялся за кисти.

Получить художественное образование он так и не смог, и вряд ли бы остался в истории, если бы не другой рабочий-художник, Владлен Гаврильчик — известный представитель «газаневщины», ленинградской андерграундной культуры. Гаврильчик случайно увидел картины Трубакова в Калинине и позвал его в Ленинград, пустив на первое время пожить в свою мастерскую.

В итоге Трубаков официально устроился на работу в «Жилищно-эксплуатационный трест № 4» на Васильевском острове, получил жилье и до самой смерти в 2009 году трудился здесь плотником. До нас дошли три его скульптуры: «Дракон», «Репка» и «Волна».