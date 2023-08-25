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В ДК Кирова пройдет молодежный фестиваль «Выше крыши». В программе творческие мастер-классы и открытые концертные площадки

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26 августа и 27 августа пространство на Васильевском острове превратится в в масштабную арт-площадку, поделенную на четыре направления: «Театр», «Музыка», «Комедия» и «Развитие». Молодые петербуржцы смогут познакомится с форматами уличного, мультимедийного, визуального, нового циркового, иммерсионного театров.

G-Stock Studio/shutterstock

На фестивале выступит театр «Комик-Трест» со спектаклем «Лучшие», пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от Михаила Кукоты. Также в ДК Кирова устроят маркет — площадку, на которой молодые дизайнеры, модельеры и художники представят свои работы и найдут новую аудиторию, фудкорт, творческие студии и многое другое.

На музыкальной площадке участники попробуют себя в игре на музыкальных инструментах, познакомятся с разножанровыми молодежными коллективами и направлениями в музыке.

Мы также рассказывали, что сейчас в «Нормальном месте» проходит подростковый «Нормфест». В эти выходные в программе день творчества и гаражная вечеринка.

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