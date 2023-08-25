В ДК Кирова пройдет молодежный фестиваль «Выше крыши». В программе творческие мастер-классы и открытые концертные площадки

На фестивале выступит театр «Комик-Трест» со спектаклем «Лучшие», пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от Михаила Кукоты. Также в ДК Кирова устроят маркет — площадку, на которой молодые дизайнеры, модельеры и художники представят свои работы и найдут новую аудиторию, фудкорт, творческие студии и многое другое.

На музыкальной площадке участники попробуют себя в игре на музыкальных инструментах, познакомятся с разножанровыми молодежными коллективами и направлениями в музыке.

Мы также рассказывали, что сейчас в «Нормальном месте» проходит подростковый «Нормфест». В эти выходные в программе день творчества и гаражная вечеринка.