В ДК Кирова пройдет молодежный фестиваль «Выше крыши». В программе творческие мастер-классы и открытые концертные площадки

26 августа и 27 августа пространство на Васильевском острове превратится в в масштабную арт-площадку, поделенную на четыре направления: «Театр», «Музыка», «Комедия» и «Развитие». Молодые петербуржцы смогут познакомится с форматами уличного, мультимедийного, визуального, нового циркового, иммерсионного театров.
На фестивале выступит театр «Комик-Трест» со спектаклем «Лучшие», пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от Михаила Кукоты. Также в ДК Кирова устроят маркет — площадку, на которой молодые дизайнеры, модельеры и художники представят свои работы и найдут новую аудиторию, фудкорт, творческие студии и многое другое.
На музыкальной площадке участники попробуют себя в игре на музыкальных инструментах, познакомятся с разножанровыми молодежными коллективами и направлениями в музыке.
Мы также рассказывали, что сейчас в «Нормальном месте» проходит подростковый «Нормфест». В эти выходные в программе день творчества и гаражная вечеринка.
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