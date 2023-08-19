В Петербурге стартует фестиваль для подростков «Нормфест»

В начале лета проект «Нормальное место» запустил программу по трудоустройству людей подросткового возраста. Все лето они делали маленькие мероприятия и учились пиару, фандрайзингу, администрированию большого пространства и организации событий. Теперь же ребята, устраивают фестиваль для своих сверстников. Он стартует уже сегодня и продлится до 27 августа.

В каждый из дней мероприятия будут соответствовать определенной тематике. Так, например, можно будет провести «день расслабона» или «день творчества». Все это пройдет по адресу Кожевенная линия, 34А. Вход свободный.

Публикуем полное расписание мероприятий:

19 августа – день расслабона

15:00-19:00 – настольные игры, мастер-класс по плетению фенечек и коллажу, кинопоказ, угощения.

18:00-19:00 – музыкальный джем.

20 августа – день психологии

15:00-16:30 – ментал толк. Беседы о том, как жить, работать и учиться с разными психическими расстройствами.

16:30-17:30 – мастер-класс по ненасильственному общению.

Ребята поделятся инструментами по внедрению в повседневную жизнь приемов экологичного общения.

17:30-19:00 – дискуссия о школе. Разговор о том, как учителя, одноклассники и атмосфера в школе влияют на ребёнка.

26 августа – день творчества

15:00-16:30 – лекции в формате TED-talk о творческих профессия.

16:30-19:00 – творческие мастер-классы

бисероплетение, диджеинг, пластилинография

весь день: выставка начинающих художников.

27 августа – гаражная вечеринка

14:00-18:00 – еда, музыка, своп.