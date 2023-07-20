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Новый сад-трансформер появится в Кронштадте напротив Морского собора

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Его начнут устанавливать в конце июля. Сад будет повторять узор плитки на Якорной площади.

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

«Работы по новому оформлению площади намечены на последнюю декаду июля. Планируется расстелить рулонный газон, повторяющий узор плитки. В кашпо специалисты высадят декоративные кустарники, однолетние цветы и травы, на участке разместят скамейки и урны», —сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

В цветочном оформлении отдадут предпочтения синим и голубым тона, чтобы подчеркнуть морской характер места. Также там установят лавочки, на которых смогут отдыхать горожане и гости острова. Осенью многолетние растения перенесут в грунт на территорию Кронштадтского района.

Это уже второй подобный проект в нынешнем году. Первый сад-трансформер появился на Синем мосту в центре Петербурга, спроектированный в стиле 17–18 веков. Там высадили липы, клены, тую и много различных кустов и цветов.

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