Новый сад-трансформер появится в Кронштадте напротив Морского собора

«Работы по новому оформлению площади намечены на последнюю декаду июля. Планируется расстелить рулонный газон, повторяющий узор плитки. В кашпо специалисты высадят декоративные кустарники, однолетние цветы и травы, на участке разместят скамейки и урны», —сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

В цветочном оформлении отдадут предпочтения синим и голубым тона, чтобы подчеркнуть морской характер места. Также там установят лавочки, на которых смогут отдыхать горожане и гости острова. Осенью многолетние растения перенесут в грунт на территорию Кронштадтского района.

Это уже второй подобный проект в нынешнем году. Первый сад-трансформер появился на Синем мосту в центре Петербурга, спроектированный в стиле 17–18 веков. Там высадили липы, клены, тую и много различных кустов и цветов.