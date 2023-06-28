В Петербурге устроили сад-трансформер у Синего моста. Мария Элькина и другие эксперты — о плюсах и минусах инициативы

Перед Мариинским дворцом на месте парковки в конце мая открыли сад-трансформер — это инициатива председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. В кадки высадили липы, клен, тую, самшит, рододендроны, розы, лаванду, лобелию и гортензию. Растения будут стоять у Синего моста до конца лета, а потом их обещают высадить вдоль набережных рек и каналов. «Собака.ru» спросила у экспертов о плюсах и минусах проекта.
«Я вижу в этой инициативе двойное послание. Устроив на Синем мосту зеленый лабиринт, ЗакС показал, что чиновники понимают озеленение как важную ценность, это почти что манифест. С другой стороны — появление деревьев в контейнерах, некоторым образом лишний раз доказывает, что Петербург сегодня невозможно озеленять естественным путем из-за большого количества коммуникаций и строгих требований к их охранным зонам. Пока никто, насколько я знаю, не занимается этим как проблемой. Это большая и сложная работа, и я не представляю себе, чтобы правительство смогло бы за нее эффективно взяться в ближайшее время. И была бы очень рада, если бы оказалась не права. Деревья на Синем мосту говорят о том, что мы уже знаем, что хотим сделать Петербург зеленым, но пока не можем и не понимаем как. Это плохо, потому что зелень — важная часть города, но это лучше, чем не хотеть».
Дмитрий Суслов
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ:
«Плюс такой инициативы заключается в том, что подобные сады можно устраивать в тех местах, где озеленение технически невозможно. У нас много подземных коммуникаций и не везде реально посадить деревья. Даже там, где нам кажется, что есть свободное место, чаще всего расположены охранные зоны сетей.
Что касается минусов: такие проекты требуют серьезного дорогостоящего ухода, чтобы растения сохраняли презентабельный вид в течение длительного времени. Возможно, даже уход будет стоить дороже, чем сами деревья. Я в этом саду был один раз примерно две недели назад. Тогда он выглядел вполне прилично. Недавно слышал, что зелень стала выглядеть хуже. Это значит, что уход был недостаточным. Кроме того, горожанам обещали, что деревья осенью пересадят в открытый грунт. Если это действительно так, было бы плюсом. Но, честно говоря, по их виду я предполагаю, что их просто сдают в аренду. Деревья исходно хорошего качества и сформированы явно не для высадки в открытый грунт.
И, конечно, вопрос цены — стоимость растений около 160 млн рублей, сообщали в СМИ. Этот сезон сложный: засуха началась практически сразу после того, как среднесуточная температура стала положительной — с середины апреля. Растениям, особенно новым посадкам, в городе очень тяжело, их нужно обильно поливать. Было бы гораздо рациональнее такие деньги потратить на полив — это бы принесло для городского озеленения гораздо больше пользы».
«Наш город не отличается большим количеством зелени на улицах, особенно в центре. Пространство перед Мариинским дворцом — яркий пример неэффективности использования наших площадей. Огромная парковка и пустое асфальтовое поле в таком знаковом месте выглядит архаично и странно. Это не соответствует ни историческому облику, ни современным канонам благоустройства. Есть масса примеров, когда подобное наблюдали в европейских городах полвека назад. Но к концу XX века города нашли более полезное применение этим пространствам. Само по себе поле асфальта — лишние расходы на уборку грязи и снега, огромное количество воды, нагружающее канализацию, а в теплое время оно превращается в "сковородку".
Идея — озеленить это пространство — очевидная и давно назревшая. То, что это сделали таким способом, — интересное решение. Подобное практикуют в странах Европы и Америки. Такой вариант — возможность быстро и без сложного проектирования преобразить участок и протестировать какие-то планировочные решения, чтобы потом реализовать полноценный проект реконструкции. Не уверен, что за этим кейсом действительно последует реконструкция, так как не слышал, чтобы что-то такое анонсировали».
Екатерина Минина
Соосновательница проекта Plants for friends и фонда «Зеленый Петербург»:
«Мне не близка фрагментами эстетическая и практическая форма этой инициативы. Туи часто выгорают в горшках, выбор растений, на мой взгляд, достаточно примитивен, но это дело вкуса. Рододендроны, пожалуй, только удивили, но все это там ненадолго. Уличные растения в контейнерах зимой промерзают и зачастую не справляются, поэтому их необходимо будет высадить в открытый грунт, чтобы сохранить. В любом случае это приятный тренд — оформлять зеленые зоны в центре города».
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