В Петербурге устроили сад-трансформер у Синего моста. Мария Элькина и другие эксперты — о плюсах и минусах инициативы

«Плюс такой инициативы заключается в том, что подобные сады можно устраивать в тех местах, где озеленение технически невозможно. У нас много подземных коммуникаций и не везде реально посадить деревья. Даже там, где нам кажется, что есть свободное место, чаще всего расположены охранные зоны сетей.

Что касается минусов: такие проекты требуют серьезного дорогостоящего ухода, чтобы растения сохраняли презентабельный вид в течение длительного времени. Возможно, даже уход будет стоить дороже, чем сами деревья. Я в этом саду был один раз примерно две недели назад. Тогда он выглядел вполне прилично. Недавно слышал, что зелень стала выглядеть хуже. Это значит, что уход был недостаточным. Кроме того, горожанам обещали, что деревья осенью пересадят в открытый грунт. Если это действительно так, было бы плюсом. Но, честно говоря, по их виду я предполагаю, что их просто сдают в аренду. Деревья исходно хорошего качества и сформированы явно не для высадки в открытый грунт.

И, конечно, вопрос цены — стоимость растений около 160 млн рублей, сообщали в СМИ. Этот сезон сложный: засуха началась практически сразу после того, как среднесуточная температура стала положительной — с середины апреля. Растениям, особенно новым посадкам, в городе очень тяжело, их нужно обильно поливать. Было бы гораздо рациональнее такие деньги потратить на полив — это бы принесло для городского озеленения гораздо больше пользы».