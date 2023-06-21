Пространство «Квартира №34» в доме Мурузи, где жил Бродский, можно будет арендовать

Команда музея «Полторы комнаты» разработала специальные рекомендации, чем здесь можно заняться: что почитать, какие фильмы про Иосифа Бродского посмотреть вечером на проекторе, как построить маршрут прогулки по любимым местам поэта, где вкуснее всего пообедать и, конечно, какие выставки посетить, чтобы пребывание в этой не менее знаменитой квартире было более насыщенным.

В «Квартире №34» сейчас проходит временная выставка «От руки». Так что ее тоже можно считать, в какой-то мере, экспонатом. С одной стороны, это объект, созданный художником и архитектором Александром Бродским — с удивительным камином и старыми грузинскими коврами, а с другой — место, обладающее уникальной исторической памятью.

Эта квартира располагается буквально над «Полутора комнатами», где жила семья Бродских, и полностью повторяет ее планировку. А с 1889 по 1892 год в квартире №34 жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Они переехали сюда сразу после женитьбы и остались в доме Мурузи на 23 года. Именно здесь супруги устраивали знаменитый салон Мережковских — литературные собрания в Петербурге на рубеже веков — гостями которого в разное время были Чехов, Блок, Пяст, Белый и многие другие.

«Нам кажется, что опыт проживания в такой квартире — это совершенно особенная история, позволяющая намного глубже почувствовать атмосферу этого места, быт старого доходного дома, близость к Полутора комнатам Иосифа Бродского», — рассказали представители музея

Все средства, вырученные от аренды квартиры, пойдут на поддержку музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского.

Напомним, музей «Полторы комнаты» открыл новое пространство «Квартира №34» в доме Мурузи. Куратором первой выставки выступила Марина Лошак. В экспозиции представят рукописные списки советского времени — переписанные на обрывках листов и в школьных тетрадях тексты неподцензурных поэтов Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и других — как отмечают в музее, «тех самых "источников света" для Иосифа Бродского, без которых он "как человек и как писатель стоил бы немного"».