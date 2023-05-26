Жакет-особняк, магнит с корюшкой и форма для выпекания метлахской плитки: 20 небанальнах сувениров из Петербурга

Анненкирхе в апреле выпустила игру-путешествие «Библейские хроники» по Ветхому и Новому Завету. Геймплей простой: участники должны расположить карточки с описанием событий в хронологическом порядке — до прихода Мессии и после рождения Христа. Кто первый, тот и выиграл. В комплекте есть льняной мешочек, поэтому удобно брать с собой.

Настоящим краеведческим исследованием и признанием в любви городу стала игра «Большое путешествие на Каменный остров по воде и по суше» от сотрудников Государственного музея истории Петербурга. Это не попсовая викторина на знание истории и культуры. Например, в процессе узнаете как чинили мостовые, кем работали горожане, историю утраченных зданий.

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