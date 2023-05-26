Жакет-особняк, магнит с корюшкой и форма для выпекания метлахской плитки: 20 небанальнах сувениров из Петербурга

27 мая Петербург отмечает 320 лет со дня основания. По этому случаю «Собака.ru» cобрала 20 небанальных вещей, которые станут милым сердцу подарком для горожан или отличным напоминанием о путешествии вместо приевшихся открыточных видов Зимнего дворца и тарелок с Исаакиевским собором. Не благодарите!
Одежда-достопримечательность
Платье-тренч Юсуповский, жакет-особняк Демидова или рубашка-Нева? Петербург в деталях и в наших сердцах запечатлел бренд Natali Leskova. Посмотреть, пощупать ткань и все купить до середины июня можно в pop-up марки в KGallery или на сайте в любое время.
Набор для приготовления печенья в виде метлахской плитки
Набор для изготовления плитченек, @mettlach_petersburg_tile в запрещенной соцсети, 1000 рублей
Кондитер и искатель-любитель исторических деталей Эля делает формы для изготовления плитченек. Вдохновившись краеведами «Гэнгъ», она взяла за основу свой любимый рисунок метлахской плитки. Такой можно найти в доходном доме Балаева на Псковской, 5. Набор — форма, рецепт и открытка, похожая на лист из каталога метлахской плитки Marywil — нетривиальный, а в перспективе и очень вкусный сувенир (мы проверили!) для тех, кто любит гулять по парадным.
Настольные игры
Настольная игра «Библейские хроники», Анненкирхе, 1200 рублей
«Большое путешествие на Каменный остров по воде и по суше», Музей С. М. Кирова (предварительно лучше позвонить на общий номер и уточнить наличие игры)
Анненкирхе в апреле выпустила игру-путешествие «Библейские хроники» по Ветхому и Новому Завету. Геймплей простой: участники должны расположить карточки с описанием событий в хронологическом порядке — до прихода Мессии и после рождения Христа. Кто первый, тот и выиграл. В комплекте есть льняной мешочек, поэтому удобно брать с собой.
Настоящим краеведческим исследованием и признанием в любви городу стала игра «Большое путешествие на Каменный остров по воде и по суше» от сотрудников Государственного музея истории Петербурга. Это не попсовая викторина на знание истории и культуры. Например, в процессе узнаете как чинили мостовые, кем работали горожане, историю утраченных зданий.
Путеводители
Книга «Ленинград: архитектура советского модернизма 1955-1991», Подписные издания, 1721 рубль
Книга «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга», Подписные издания, 846 рублей
Путеводитель по Коломне, Подписные издания, 507 рублей
Никакого Эрмитажа и Петергофа! Ностальгируем по Ленинграду, читая справочник Броновицкой по архитектуре модернизма. Для долгих романтических свиданий с городом подойдет путеводитель по Коломне с авторскими гравюрами Дарьи Усовой. А архитектурные символы духа лихих 90-00-х оставляем в сердцах с подачи Даниила Веретенникова, Александра Семенова, Гавриила Малышева в книге «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга». Не прогадаете!
Значки и магниты
Значок «Нерпа», Подписные издания, 315 рублей
Значок «Маскарон», Подписные издания, 415 рублей
Значок «Маяк Гогландский Северный», Подписные издания, 330 рублей
Значок «Мосты», Подписные издания, 315 рублей
Сувенир-магнит «Корюшка», 415 рублей
Сувенир-магнит «Улица Писарева», 415 рублей
Дарим значки с Гогландским маяком (одним из первых в России!), маскароном, нерпой (пожалуй, главным животным Петербурга!) и мостами как главным символом белых ночей. Магниты с корюшкой и небанальным пейзажем улицы Писарева в Коломне — от художницы Натальи Наниевой. Мелочь, а приятно!
Сувениры-конструкторы
Сувенир-конструктор «Тот самый Петербург-5», 1350 рублей
Сборный маяк Шепелевский, Friend Function, 3250 рублей
Шепелевский маяк — доминанта Финского залива. Несмотря на то, что это все-же достопримечательность Ленобласти, сооружение дорого петербуржцам. Во время Великой Отечественной от него была проложена трасса к островам Сескар и Мощный для переброски оружия, техники, людей и продуктов, что сыграло немалую роль в обороноспособности Ленинграда. Сегодня многие горожане едут к нему за медитативными видами.
Художница Наталья Наниева выпускает серию сувенирных конструкторов «Тот самый Петербург»: наборы городских пейзажей с домами, деревьями, машинами, гаражами и даже ночными автобусами «Ночлежки». Сегодня есть порядка 10 разных сюжетов (если не больше!). Говорят, скоро будут две петербургские новинки.
Открытки
Открытка «Ростральные колонны», Простые вещи, 50 рублей
Открытка «Счастье здесь. Мосты», Простые вещи, 50 рублей
Ростральная колонна и НЛО. Где? В милых сердцу рисунках мастеров с ментальными особенностями из «Простых вещей». Все средства с продажи открыток идут на покрытие расходов и оплату труда авторам.
Конфеты
Сладким подарком к 320-летию города стала «Культурная птичка с вареной сгущенкой» покрытая белым шоколадом. Всего 500 коллекционных коробок можно найти в фабрике «Культура» в Брусницыне и на втором этаже «Галереи» до 30 мая. Еще одна новинка — коллаб с важной культурной институцией города Дом Радио — «Пятый вкус». Карамелизованный в кокосовом сахаре миндаль под темным шоколадом с обсыпкой из какао, копченого перца, чили и соли.
Для детей
Книга иллюстратора Тани Борисовой — красочный путеводитель по Петербургу для детей. Глазами влюбленного туриста в деталях описан город: ленты улиц, трезубцы, фасады и дворы.
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