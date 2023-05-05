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Вандалы украли стеклянные кирпичи Фальконье из бывшего доходного дома на Литейном проспекте

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Блоки начали пропадать около месяца назад, а всего недосчитались порядка 30 стеклоблоков.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на бывшую жительницу доходного дома «Общества для заклада движимых имуществ», неизвестные разобрали окна, чтобы достать стеклянные кирпичи Фальконье.

«Месяц назад мой отчим заметил между третьим и четвертым этажом разбитые окна. Через две недели стало не хватать пары кирпичей, а неделю назад — чуть больше. Вчера ночью он вышел на шум и снял видео», — уточнила петербурженка.

Грабителей удалось заснять на видео: двое молодых людей со строительными инструментами в сумках спешно покидают парадную. Сейчас не хватает порядка 30 кирпичей Фальконье. Местные жители уже написали заявление о пропаже в полицию и ЖКХ, но пока злоумышленников не нашли.

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